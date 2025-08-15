Ruta de la Seda: Colombia y China firman memorando para ampliar cooperación comercial

Colombia y China sellaron un nuevo capítulo en su relación bilateral con la firma de un memorando de entendimiento entre la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Administración Estatal para la Regulación del Mercado del país asiático. El acuerdo busca fortalecer la cooperación en regulación, supervisión y promoción de la calidad y seguridad de productos que circulan en ambos mercados, en el marco de la consolidación de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, conocida como la Ruta de la Seda. Puede leer: Embajador chino reveló nuevos detalles sobre Ruta de la Seda: lo que está en juego y cómo afectará el comercio colombiano “Hoy celebramos no solo la firma de un documento, sino la apertura de un capítulo renovado en la historia de cooperación entre nuestros pueblos”, afirmó Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, durante el acto oficial.

Áreas estratégicas de cooperación

Según la SIC, el memorando permitirá avanzar en áreas clave como: Competencia y asuntos jurisdiccionales. Propiedad industrial y metrología legal. Protección al consumidor y regulación de calidad. Rusinque destacó que el objetivo es "construir un gran mercado interconectado basado en la confianza, el intercambio de conocimientos y la aplicación de regulaciones modernas, transparentes y eficaces".

Delegación oficial de China

En la ceremonia participaron altas autoridades chinas, entre ellas: LUO Wen, ministro de la Administración Estatal para la Regulación de Mercado; LIU Jiannan, director general del Departamento de Cooperación Internacional; WANG Shengli, director general de Regulación de Calidad de Productos; y WANG Yunsong, director general de Supervisión de Seguridad de Equipos Especiales. También asistieron otros altos funcionarios y diplomáticos, incluido el embajador ZHU Jingyang. Durante el evento, la superintendente anunció que la SIC fue invitada a postularse para el Seminario de Desarrollo de la Industria de Infraestructuras en la Universidad de Jiaotong de Beijing, que se realizará del 5 al 25 de septiembre de 2025.

