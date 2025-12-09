No hubo acuerdos, ni cifras oficiales, hasta ahora, en el día del ‘destape’ de propuestas del salario mínimo para 2026

La discusión por el salario mínimo de 2026 ya empezó “en firme”, pero todavía sin cifras oficiales, ni acuerdos entre gremios, centrales obreras y Gobierno.
Así lo dejó claro el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, tras una reunión de cuatro horas de la Mesa de Concertación Laboral y Salarial, en la que Gobierno, empresarios y sindicatos comenzaron a cruzar argumentos, pero no porcentajes.
Sanguino confirmó que los diálogos continúan abiertos y que, por ahora, ninguna de las partes ha revelado formalmente su propuesta de incremento.
“Esta discusión ocupará las sesiones de la comisión hasta el próximo 15 de diciembre, a las 11:59 de la noche, que es la fecha y hora límite para lograr un acuerdo”, recordó el ministro.
Puede leer más: Salario mínimo 2026: cifras de productividad e inflación apuntan a un alza del 6%, la mitad de lo que quiere Petro
El cronograma oficial del Ministerio de Trabajo, presentado el pasado 21 de noviembre, marcó este martes 9 de diciembre como una fecha clave: el llamado día del ‘destape’, cuando cada sector debió presentar oficialmente su cifra de aumento salarial. Pero hasta el momento no quedaronn formalizados los pocentajes de alza.
El propio Sanguino reconoció que, al inicio de las conversaciones, esperaba una mayor alineación entre las partes, algo que hoy no parece probable.