Por no autorizar a tiempo que tanquearan ambulancia, investigan a exgerente de hospital del norte de Antioquia

La tardanza para autorizar el tanqueo de una ambulancia, ocurrida hace casi cinco años, pondrá a dar explicaciones ante la Procuraduría General de la Nación al entonces gerente del hospital de Valdivia (norte de Antioquia), Andrés Felipe Delgado Brand.

Le recomendamos leer: Ejército desactivó explosivo que el ELN había dejado a la orilla de la vía a la Costa Atlántica en Valdivia (Antioquia)

El caso, que se inició por la Procuraduría Provincial de Yarumal, tuvo origen en una denuncia instaurada por un hijo de una paciente que ese 10 de diciembre de 2020 se habría visto perjudicada por la conducta del entonces funcionario de la ESE Hospital San Juan de Dios.

La mujer había ingresado de urgencia a ese centro asistencial y debido a su estado de gravedad la debían remitir a otro sitio de mayor complejidad en Medellín.

Solo que el procedimiento habría sufrido retrasos, de acuerdo con el relato que es parte del expediente, porque Delgado no habría autorizado al conductor a que tanqueara la ambulancia debido a que estaba envolatado el recibo del consecutivo anterior y sin ese requisito, que él mismo había impartido días antes, no era posible aprovisionar de nuevo el combustible.

Por esos hechos, el Ministerio Público le formuló ahora pliego de cargos al exdirectivo del San Juan de Dios de Valdivia al calificar su conducta como “una falta grave cometida a título de culpa grave”. En plata blanca, este paso significa que habría argumentos para abrir una investigación formal y el siguiente paso es escuchar las explicaciones de Delgado y con base en eso y en las evidencias que se presenten, la Procuraduría podría sancionarlo o, en caso contrario, exonerarlo.

Además, le sugerimos ver: Urgencias colapsan: hasta 200% de sobreocupación

En la actualidad, Andrés Felipe Delgado se desempeña como gerente en el hospital San Rafael, de Carolina del Príncipe, ubicado también en el norte de Antioquia.