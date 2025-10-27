Estas serían las sanciones al conductor borracho que provocó la muerte de un contratista del metro en El Poblado, Medellín

Por la muerte de Julián Andrés Valderrama Monzón, de 26 años, el contratista del Metro de Medellín para las reparaciones de la socavación que tuvo seis días al sistema con operación irregular, las autoridades ya le iniciaron el proceso al conductor que provocó el arrollamiento que además de esta muerte, dejó a otros cuatro empleados lesionados en la madrugada del domingo. El procesado por estos hechos es Diego Armando Castañeda Carvajal, un joven de 26 años que manejaba el Chevrolet Spark GT que se llevó por delante a estos trabajadores, quienes estaban solucionando una afectación al cerramiento de seguridad que se había instalado para realizar estas labores de mantenimiento entre las estaciones Poblado y Aguacatala, a la altura del puente de la 4 Sur.

El secretario encargado de Movilidad de Medellín, Luis Eduardo Echeverri, explicó que todo comenzó porque un motociclista provocó una colisión que afectó este cerramiento y por ello tanto Valderrama Monzón como otras cuatro personas estaban en el sitio haciendo la evaluación de daños y tratando de repararlo para continuar con las labores. “El motociclista que provocó esa primera colisión se dio a la fuga del lugar. Los demás trabajadores quedaron evaluando los daños en motos y vehículos cuando ocurrió el segundo incidente”, explicó el funcionario. Entérese: Grave accidente en la Avenida Regional: un muerto y tres heridos tras atropello en obras del Metro de Medellín Fue en ese momento, sobre las 4:30 de la mañana de este domingo, cuando el vehículo conducido por Castañeda Carvajal “se llevó conos, maletines y hasta la cinta de acordonamiento, que quedó pegada en el bumper”, según explicó el secretario Echeverri. A su paso se llevó a los trabajadores de la empresa Telval, contratada por el Metro de Medellín para esas labores, y esto provocó la muerte en el sitio de Valderrama Monzón, nacido en Necoclí, Urabá antioqueño, y quien había llegado a la ciudad desde muy joven. Era padre de un niño que no supera los ocho años. Además, este hecho dejó en estado crítico a Manuel de Jesús Paternina Martínez, quien se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Las Vegas. A este mismo centro asistencial, pero con lesiones menores, fueron llevados Fabio Nelson Úsuga Giraldo, Juan Esteban Celis Muñetón y Luis Fernando Gutiérrez Salgado, quienes se recuperan de las afectaciones y sus vidas no corren peligro.

Sanciones al conductor embriagado

Luego de este accidente, a Castañeda Carvajal se le trasladó a la sede de la Secretaría de Movilidad de Medellín, donde se le realizaron las respectivas pruebas de alcoholemia. Esta le marcó que conducía en primer grado de embriaguez, lo que equivale a haberse tomado cuatro cervezas o, al menos, dos tragos de mayor grado de licor. Le puede interesar: ¡Atención! Este martes se rehabilitaría el paso entre dos estaciones afectadas del Metro “La prueba de embriaguez en ese momento le marcó primer grado, pero seguramente cuando ocurrió el accidente podía ser mucho mayor”, expresó el alcalde Federico Gutiérrez al informar de las consecuencias de este trágico accidente. Así las cosas, para este joven de 26 años las sanciones por este grado de alcoholemia, suponiendo que es la primera vez que es sancionado por esta infracción, de acuerdo con la Ley Merlano, deberá pagar una multa de 7.247.147 pesos y su licencia de conducción le será suspendida por tres años. Además, el vehículo permanecerá inmovilizado en los parqueaderos de la Secretaría de Movilidad de Medellín por tres días.