Santa Fe tomó drástica decisión tras denuncia de actos racistas en partido ante América

Independiente Santa Fe perdía, en condición de local ante América de Cali, que logró el tanto a través de Alexa Bahr, podría ser sancionado por actos racistas de sus hinchas contra el cuerpo técnico y las jugadoras rivales.

Los hechos quedaron registrados en la transmisión oficial, ya que la central María Camila Rodríguez fue alertada por la cuarta árbitra Jeny Quinceno de lo que estaba pasando fuera de la cancha y por ello, la central realizó la seña universal que la Fifa ha designado para estos casos.

De inmediato llamó a las capitanas de cada equipo para mencionarles lo que estaba pasando y suspender el partido. Tras la intervención de Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, la central decidió continuar el juego.

Pero tras el final y ya en la rueda de prensa, Carlos Hernández, técnico de América, ratificó la denuncia y además hizo un llamado para que estos casos no se presenten en el fútbol colombiano.

América por su parte sacó un comunicado, en el que rechazó también los hechos registrados en el partido ante Santa Fe.