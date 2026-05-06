Sapiencia destinará $1.700 millones para que los maestros de Medellín estén más cualificados

Una de las fuertes apuestas de Medellín es que sea la ciudad con los docentes mejor formados del país. Por esta razón, a través de Sapiencia, se destinarán 1.700 millones de pesos para que 20 profesores puedan realizar sus estudios de posgrado sin que se tengan qué preocupar por cómo pagarlos. Los docentes beneficiados realizarán estudios que son clave para el desarrollo de los estudiantes de la ciudad, como son Ciencias de la Educación (16), Ciencias Sociales y Humanas (2), Ciencias de la Salud (1) e Ingeniería y Arquitectura (1).

Salomón Cruz Zirene, director general de Sapiencia, expresó que “invertir en su formación es una decisión estratégica para garantizar que nuestras niñas, niños y jóvenes accedan a una educación pertinente, de calidad y conectada con los retos del presente y del futuro”. Entérese: Revocarán beneficios de Sapiencia a 205 personas de estratos 5 y 6, que fueron entregados en administración Quintero La idea con esta financiación es que los docentes puedan eliminar las barreras económicas que existen para hacer estos estudios superiores y, de paso, que se les reconozca la labor como los principales líderes de la transformación social. Una de las beneficiadas fue Yolima Perea Mosquera, coordinadora de la Institución Educativa Loma Hermosa, en el corregimiento de San Cristóbal. Actualmente está culminando sus estudios de doctorado en Educación y Estudios Sociales. Le puede interesar: ¿Es beneficiario de Sapiencia o Matrícula Cero? hay 50.000 cupos para viajar en el metro de Medellín con tarifa diferencial Destaca que esto le permite avanzar en su trayectoria profesional, impactando así su capacidad de liderar procesos de transformación, y de paso, tener un gran apoyo económico para unos estudios que valen varias decenas de millones de pesos.