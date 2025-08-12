Satena y Wingo fueron las únicas aerolíneas que crecieron en número de pasajeros

En el primer semestre del año se movilizaron 27,4 millones de personas en transporte aéreo y el mercado creció 2,1% anual, pero hubo una contracción en el desempeño de las principales aerolíneas domiciliadas en el país, así lo revelaron los datos entregados por la Aeronáutica Civil.

Avianca y Latam concentraron más de 55% de los viajeros transportados en este lapso, pero ambas exhibieron contracciones anualizadas de 5,4% y 9,8%, respectivamente. De igual manera, Clic se ubicó en el lote de las que decrecieron con una disminución de 7,9%.

Este desempeño tuvo lugar mientras la demanda del viajero interno sigue afectada por la inflación que golpea los recursos remanentes para la recreación. De acuerdo con el Dane, el porcentaje de la población que hizo turismo y excursionismo interno, cayó desde 14,6%, en 2023, a 11,3% en 2024.

Satena, la única aerolínea estatal en esta carrera, aumentó sus métricas de pasajeros en 20,7% anual y tuvo la mejor expansión entre las cinco con mayor cuota de mercado.

Con más de 50 destinos internos, la compañía apostó por fortalecer la oferta de conectividad hacia las regiones más apartadas y decidió habilitar ruta hacia Valencia, Venezuela, movida con la que atiende un mercado potencialmente alimentado por la comunidad migrante.

“Una de nuestras claves ha sido atender mercados únicos que no tenían conexión o que habían dejado de tenerla. En los últimos tres años, la aerolínea se ha enfocado en fortalecer esos destinos desatendidos, eso lo ha hecho gracias a la ampliación de la flota”, comentó Oscar Unas, jefe de la oficina asesora de Planeación de Satena.

Con el incremento de las aeronaves, tal como lo detalló, “se han atendido mercados en Antioquia, Chocó y toda la costa pacífica en Valle del Cauca, Cauca y Nariño”.

Desde su óptica, otro punto a destacar de la estrategia tiene que ver con el fortalecimiento de las rutas que ya existían y arrojaban altos índices de ocupación: “Nos hemos encargado de poner esas sillas que no se habían dado en el pasado, principalmente en los llanos, Puerto Carreño, Mitú e Inírida”.

Además, varios aeropuertos, según mencionó, han facilitado la operación nocturna en destinos como Apartadó, Tumaco, Florencia y Arauca.

Wingo también superó la base comparativa alcanzada entre enero y junio de 2024 con un incremento anual de 6,7%. La única low cost que aparece en el top de las más altas cuotas de mercado, ha ganado terreno progresivamente con destinos nacionales e internacionales.

Jetsmart se lleva una mención especial porque en la primera mitad del año movió 1,9 millones de pasajeros y, a causa de su juventud en el mercado, solo puede compararse el desempeño de julio, mes en el que aumentó 86,8% la afluencia de público en sus aviones.