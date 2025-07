Saygi reúne parte de la escena de rap emergente en su nuevo disco STREET RICO, Vol. 1

Uno podría decir que a Saygi el algoritmo le cambió la vida. Estaba por graduarse del colegio, no sabía que hacer, tenía un trabajo en un supermecado del pueblo y pensaba que con eso podía ir tirando, pero un día cualquiera, viendo videos en YouTube le apareció uno donde mostraban el proceso de creación de una canción de reguetón, de Arcángel.

Le puede interesar: Oblivion’s Mighty Trash: profesión rapero

–Ese día me cambió la vida. Yo vi ese vídeo y pensé ¿así se hace la música? Y me volví loco, ahorre una platica y me compré el programa de producción, un controlador midi y empecé a ver tutoriales para aprender a usarlo, intentaba replicar las canciones que me gustaban. Me encerré seis meses en mi casa y mi vida cambió –dice Saygi.

Dejó todo, el trabajo, los amigos, las salidas y la vida pareció volverse otra. Ni el mismo creía que la música podría ser un trabajo, pero encontró algo que le gustaba lo suficiente para dedicarle la vida y decidió venir a estudiar producción musical en Medellín. Hoy siete años después está de gira en Europa con Oblivion’s Mighty Trash, el rapero más sobresaliente de esta nueva generación.

Pero Saygi no es rapero, ni reguetonero, ni hay una categoría musical que lo encierre y lo defina. Creció en Acacías, Meta escuchando lo que escuchaban su papá y su mamá, de AC/DC, Gorillaz, Guns N Roses, Limp Bizkit a Shakira, Alejandro Sanz y Carlos Vives, un espectro amplio. De música tradicional también algo aprendió de pequeño, a bailar joropo, cumbia, a tocar el cuatro.