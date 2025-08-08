Se levantó el paro minero tras acuerdo entre Gobierno y productores de carbón

Tras varios días de movilización por parte de pequeños mineros en Boyacá, el paro fue levantado luego de que se alcanzara un acuerdo entre representantes del Gobierno Nacional, autoridades locales y líderes del sector minero. El pacto contempla una serie de compromisos orientados a promover una transición energética más equitativa e inclusiva.

El Gobierno se comprometió a actuar con total claridad y rigor en el proceso de transición energética. Como parte del acuerdo, se definió una hoja de ruta para avanzar en la Transición Energética Justa (TEJ) en el departamento de Boyacá.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, asumió el compromiso de liderar un diseño concertado de dicha hoja de ruta, que integre de manera explícita a la pequeña minería de carbón y se construya con la participación activa del pueblo boyacense.

El propósito de esto sería avanzar en temas clave como dignificación laboral y brindar mayor seguridad jurídica a quienes trabajan en la minería tradicional.

También se anunció que se desarrollarán planes regionales de reconversión productiva, con enfoque en sectores como la agroindustria, el turismo, las energías limpias y el aprovechamiento de minerales estratégicos para buscar alternativas económicas para las comunidades en medio del cambio energético que se está llevando a cabo.

Como parte de los avances inmediatos, el Gobierno formalizó el reconocimiento de 15 pequeños mineros en Boyacá, lo que representa un paso clave hacia una inclusión más amplia de este sector en la agenda nacional de transición energética.

Al respecto, Palma señaló: “Todo lo resolvimos; revisamos punto por punto las solicitudes del sector, y actualmente todas cuentan con una respuesta. En algunos casos ya hay avances concretos, y en otros se han abierto espacios de diálogo. Por ejemplo, realizaremos el primer foro de transición agrícola aquí en Paipa”