Secuestro se disparó 103,6% y homicidios y masacres aumentaron, ¿qué está haciendo el Gobierno Petro?

El presidente Gustavo Petro, a través de un trino que compartió por su cuenta de X, mostró las cifras con corte del 30 de noviembre de los delitos de homicidio, feminicidios, masacres, hurtos, entre otros. Sin embargo, el dato más llamativo es del secuestro, que se ha disparado un 103,6%.

Tras estos datos, el homicidio es el delito que genera mayor preocupación, ya que, frente a 2024, su cifra se habría incrementado de manera significativa.

Además, según los números que recoge la Fundación Ideas para la Paz, solamente entre enero y julio de 2025, el secuestro creció un 57,1%. Durante ese periodo, la Policía Nacional registró 256 casos, un aumento del 57,1% frente al mismo espectro de 2024, cuando hubo 160.

No obstante, en la información que presentó el presidente Gustavo Petro, no da el registro del número total de secuestros registrados hasta el corte del 30 de noviembre en el país, sin embargo, sí detalla que se ha incrementado el doble en comparación al año pasado.

Por otro lado, en las cifras publicadas por el Presidente de la República se muestra que el homicidio registró un incremento del 1,9%, al pasar de 12.149 casos en 2024 a 12.376 en 2025, lo que ubicó la tasa nacional en 25,9 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Sin embargo, a pesar de este aumento, en 310 municipios no se reportaron asesinatos durante lo que va corrido del año y en 16 departamentos junto a 13 capitales se logró reducir este delito.

Es por ello, que el presidente Petro, en referencia con este delito, aseguró que “con un gran esfuerzo de la Policía Nacional y de los colombianos hemos revertido tendencias al alza en el asesinato y espero que en este mes de diciembre bajen más las muertes”, trinó el mandatario.