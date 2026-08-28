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La selección Colombia femenina enfrentará amistoso de primer nivel previo al Mundial de Brasil

En 2027 se llevará a cabo la Copa del Mundo femenina en Brasil y la selección Colombia es una de las favoritas.

  • Leicy Santos y Linda Caicedo son dos de las figuras de la selección Colombia femenina. FOTO: X FCFSeleccioncol
    Leicy Santos y Linda Caicedo son dos de las figuras de la selección Colombia femenina. FOTO: X FCFSeleccioncol
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 13 minutos
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La selección Colombia femenina de mayores es la actual campeona de la Liga de Naciones de Conmebol, lo que la convierte en una de las candidatas al título del próximo Mundial en Brasil. Para saber el verdadero nivel de las tricolores, el equipo dirigido por Angelo Marsiglia se medirá dos veces contra Australia, una de las potencias en la disciplina.

De la mano de Leicy Santos, Linda Caicedo, Mayra Ramírez, Manuela Vanegas o Katherine Tapia, la selección femenina busca su primera estrella mundialista, sin embargo, no se pueden dormir en los laureles, por esta razón jugarán contra las australianas. Cabe recordar que en 2023 el equipo también era uno de los favoritos, no obstante, cayó contra Inglaterra en cuartos de final.

En total serían dos partidos amistosos en el país oceánico, el primero de ellos está programado para el 28 de noviembre a las 7:40 p.m. (hora local), y contará con transmisión de Paramount+ para Latinoamérica. El juego se disputará en el GIO Stadium de Canberra.

No será la primera vez que se enfrenten Australia y Colombia, pues las actuales 15 y 20 del ranking FIFA, respectivamente, se vieron las caras en la SheBelieves Cup 2025, encuentro que ganaron las criollas con goles de Wendy Bonilla y Catalina Usme.

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El Mundial sub 20 a la vuelta de la esquina

El pasado 21 de agosto, el entrenador antioqueño Carlos Paniagua anunció a las 21 jugadoras que viajarán a Polonia para defender la camiseta de Colombia en el Mundial sub-20. El combinado tricolor debutará el próximo 7 de septiembre contra Costa Rica por el Grupo E, el cual comparten también con Portugal y Corea del Norte.

Lea también: La millonaria oferta que recibió Daniel Muñoz para salir del Crystal Palace

¿Cuándo juega Colombia femenina contra Australia y a qué hora es el partido?
El primer amistoso entre Colombia y Australia se jugará el 28 de noviembre a las 7:40 p. m., hora local de Australia. El encuentro se disputará en el GIO Stadium de Canberra.
¿Dónde ver el partido Colombia vs. Australia femenino en vivo?
El primer partido podrá verse en Paramount+ para Latinoamérica, según la información de la noticia.
¿En qué posición del ranking FIFA están Colombia y Australia femenina?
Australia ocupa el puesto 15 y Colombia el puesto 20 del ranking FIFA. Estos lugares sirven como referencia del nivel competitivo de ambas selecciones en el momento al que hace referencia el artículo.
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