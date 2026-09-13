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En vivo | Con un golazo de Choe Rim Jong, Colombia 0-1 cae ante Corea del Norte en el Mundial Femenino sub-20

En Lodz, Polonia, la selección Colombia femenina sub-20 quiere dar un golpe de autoridad.

  • La celebración del empate parcial ante Costa Rica. FOTO: Instagram Fernanda.Viafara
    La celebración del empate parcial ante Costa Rica. FOTO: Instagram Fernanda.Viafara
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 36 minutos
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Se disputa en el estadio Miejski LKS Lodz en la ciudad de Lodz, Polonia, la tercera y última fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA, donde se enfrentarán Colombia y Corea del Norte. Las asiáticas son las favoritas para revalidar el título que ganaron en 2024 y así lo hicieron saber con dos triunfos en sus primeras salidas. Por su parte, Colombia quiere demostrar por qué de un tiempo a la fecha es potencia en el fútbol femenino de Sudamérica.

Las dirigidas por Carlos Paniagua llegaron a este compromiso con la tranquilidad de ya estar clasificadas a los octavos de final, pues con las goleadas el pasado sábado 12 de septiembre de Estados Unidos 9-0 sobre Nueva Zelanda y el 4-0 que le propinó Francia a Ghana, Colombia se aseguró con los 4 puntos que sumó en las dos fechas iniciales, mínimo, un lugar entre las cuatro mejores terceras clasificadas.

Pero para las criollas este premio es poco para el buen proceso que llevan, por eso buscan la victoria en este duelo contra la Gigante de la AFC que dirige Ri-Song Ho y asegurar el primer puesto del Grupo E, donde estarán jugando en simultáneo también Portugal y Costa Rica.

El 11 del profe Paniagua

De cara al compromiso, el técnico antioqueño alineó este onceno titular: Agudelo (arquera); Torres, Viafara, Martínez, Rodríguez (defensas); Ortegón, Weiner, Díaz, Silva (volantes); Mosquera y Loboa (delanteras).

Pese a la buena intención de las cafeteras desde el juego, Corea del Norte hizo lo mejor que sabe hacer como equipo: presionar. Justamente de ese asfixiante posicionamiento en campo rival fue que se dio una recuparación al minuto 11, la cual aprovechó Choe Rim Jong para enganchar hacia adentro en el área y con un remat certero de pierna zurda, colgó el balón del ángulo y dejó sin posibilidad alguna a la guardameta Luisa Agudelo para poner el 1-0 a favor de las asiáticas.

En desarrollo...

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