En vivo | Con un golazo de Choe Rim Jong, Colombia 0-1 cae ante Corea del Norte en el Mundial Femenino sub-20

Se disputa en el estadio Miejski LKS Lodz en la ciudad de Lodz, Polonia, la tercera y última fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA, donde se enfrentarán Colombia y Corea del Norte. Las asiáticas son las favoritas para revalidar el título que ganaron en 2024 y así lo hicieron saber con dos triunfos en sus primeras salidas. Por su parte, Colombia quiere demostrar por qué de un tiempo a la fecha es potencia en el fútbol femenino de Sudamérica.

Las dirigidas por Carlos Paniagua llegaron a este compromiso con la tranquilidad de ya estar clasificadas a los octavos de final, pues con las goleadas el pasado sábado 12 de septiembre de Estados Unidos 9-0 sobre Nueva Zelanda y el 4-0 que le propinó Francia a Ghana, Colombia se aseguró con los 4 puntos que sumó en las dos fechas iniciales, mínimo, un lugar entre las cuatro mejores terceras clasificadas.

Pero para las criollas este premio es poco para el buen proceso que llevan, por eso buscan la victoria en este duelo contra la Gigante de la AFC que dirige Ri-Song Ho y asegurar el primer puesto del Grupo E, donde estarán jugando en simultáneo también Portugal y Costa Rica.