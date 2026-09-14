Selección Colombia femenina ganó bronce en Brasil y va al Mundial de voleibol de 2027

La Selección Colombia femenina de voleibol de la categoría mayores se volvió a lucir, esta vez en el Campeonato Suramericano disputado en Río de Janeiro, Brasil. Allí, además del bronce, logró el cupo al Mundial de Canadá y Estados Unidos 2027, y metió a Ana Karina Olaya en el equipo ideal del torneo.

Las dirigidas por el brasileño Guilherme Smith protagonizaron el set más disputado del torneo en el duelo ante Brasil, con el cual definieron un set 34-36. Uno de los más emocionantes del campeonato que dejó a las anfitrionas como campeonas, seguidas por Argentina y Colombia, que cerró el podio.

También le puede interesar: Los voleibolistas colombianos que compiten en las diferentes ligas del mundo

Este tipo de marcador no es usual. El set entre colombianas y brasileñas se extendió 11 puntos más allá del límite reglamentario original y, según los registros de la FIVB (Federación Internacional de Voleibol), el récord de un partido oficial data de 2013 con el marcador 44-42 en un set masculino entre Corea del Sur e Italia.

Las brasileñas lograron el cupo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, mientras que Argentina y Colombia las acompañarán en el Mundial de Canadá y Estados Unidos 2027.

En el balance general, Colombia tuvo nueve sets ganados e igual número de perdidos, alcanzando victorias ante Chile y Perú con marcadores de 3-0 ante ambas escuadras, mientras que cayó contra Brasil 3-0, Argentina 3-2 y Venezuela 3-1.

Lea además: La Selección Colombia femenina de voleibol terminó subcampeona de la Copa Sudamericana en Perú

Además, Ana Karina Olaya fue elegida entre las más destacadas del torneo con el reconocimiento de Mejor Punta. Junto a ella estuvieron las brasileñas Gabriela Guimarães (MVP del torneo), Ana Cristina Oliveira y Roberta Ratzke.

Las argentinas Candelaria Herrera, Bianca Cungo y Agostina Pelozo también fueron exaltadas en el equipo ideal. Finalmente, la mejor venezolana fue Alejandra Argüello (central).

Ahora, el equipo nacional viaja a Santa Fe, Argentina, para la disputa de los Juegos Suramericanos.