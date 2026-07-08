Después de James y Quintero: los nombres llamados a liderar el recambio de la Selección Colombia

La eliminación de Colombia en los octavos de final del Mundial no solo obliga a analizar el futuro de Néstor Lorenzo. También marca el inicio de un nuevo ciclo para la Selección, uno que tendrá como principal reto encontrar los reemplazos de varios referentes que difícilmente llegarán en plenitud a la Copa del Mundo de 2030.
La buena noticia para el fútbol colombiano es que la transición no será total. A diferencia de otros procesos, la base del equipo aún tiene edad para mantenerse en un alto nivel durante los próximos cuatro años. Sin embargo, hay posiciones específicas en las que el relevo generacional ya dejó de ser una posibilidad para convertirse en una necesidad.
Conozca: ¿Se acabó el ciclo? El futuro de Lorenzo entra en su momento decisivo: ¿debe seguir o no?