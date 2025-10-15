x

Nuevos detalles sobre la serie de Juan Gabriel a pocos días de su estreno

Netflix estrena el 30 de octubre Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, serie que revela el lado más íntimo y desconocido del ‘Divo de Juárez’. Descubra qué mostrará.

  • La serie está hecha a partir de material de archivo grabado por el mismo Juan Gabriel a lo largo de 40 años. Foto cortesía Colprensa/Netflix.
    La serie está hecha a partir de material de archivo grabado por el mismo Juan Gabriel a lo largo de 40 años. Foto cortesía Colprensa/Netflix.
Colprensa
hace 2 horas
bookmark

A pocas semanas de su estreno, se dan a conocer más detalles de Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, la serie documental sobre la vida y obra de uno de los cantautores más importantes de la historia de la música de Iberoamérica, y uno de los lanzamientos más importantes del mes para Netflix.

Le puede interesar: Arranca el 34 Festival Internacional de Títeres La Fanfarria ¡Aquí está todo lo que tiene que saber!

Se trata de un trabajo arduo de investigación sobre el lado más íntimo de Juan Gabriel, el ‘Divo de Juárez’, que grabó y dejó registro de gran parte de su vida, capturando tanto su faceta de ídolo musical de México sobre el escenario, como del hombre fuera de escena, así, esta serie no solo repasa su legado, sino que se sumerge en sus momentos más íntimos e introspectivos.

A casi diez años de su partida –aunque cada tanto revive el mito de que fingió su muerte y pronto hará su reaparición pública–, la serie abre las puertas a más de cuatro décadas de la vida de Alberto Aguilera Valadez, nombre de pila de Juan Gabriel, quien a través de videos, audios e imágenes capturadas por él mismo, registró su día a día, desde sus inicios, cantando en las calles hasta sus momentos más gloriosos en el Palacio de Bellas Artes de México.

Más allá del artista que marcó generaciones, este documental muestra al ser humano que convirtió la soledad en inspiración, la vulnerabilidad en arte, sus canciones en himnos y que creó un puente con el mundo a través de su música.

“Cuando uno se va, lo que se queda es lo que dio (...) Yo quisiera estar otra vez joven, pero recordar es volver a vivir”, dice Juan Gabriel.

Bajo la dirección de María José Cuevas y la producción de Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez, los cuatro episodios de esta serie permitirán conocer a Alberto Aguilera, para entender a Juan Gabriel y su impactó en la música y la cultura latinoamericana.

Para saber más: Las películas nominadas a los Premios Macondo se pueden ver gratis en Medellín ¡Aquí le contamos!

El estreno está programado para el próximo 30 de octubre a través de la plataforma de Netflix.

Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero recorre desde los inicios de la carrera de uno de los artistas más queridos de México, hasta su muerte, ofreciendo una mirada sin precedentes y profundamente humana a su legado que ya forma parte de la cultura popular mexicana, y cuya música sigue conmoviendo a millones en el mundo.

Preguntas sobre la nota:

¿Cuántos capítulos tendrá Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero?
La serie documental consta de cuatro episodios dirigidos por María José Cuevas.
¿Por qué sigue siendo importante Juan Gabriel en 2025?
Su música continúa marcando generaciones y es parte esencial de la cultura latinoamericana.
¿Qué diferencia tiene esta serie de otras sobre Juan Gabriel?
Incluye material inédito grabado por el propio cantante a lo largo de 40 años.
