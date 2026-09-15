Estas son las series que tiene que ver en 2026, según los Premios Emmy

Este lunes fue la ceremonia de los Premios Emmy 2026, los cuales reconocen lo mejor de la televisión estadounidense. Como ocurre cada año, tanto las nominaciones como los premiados funcionan para muchos como radar y hasta recomendación infalible de qué es lo próximo a lo que le deben dar “play” en sus plataformas de streaming favoritas.
La edición número 78 de los galardones no fue la excepción a esta regla. En ese sentido, si uno se deja llevar por el número de estatuillas doradas que recibió cada producción, entonces la primera que debería incluir en la lista o comenzar a ver es El misterio de Widow’s Bay, la serie de Apple TV que fue la mayor ganadora de la noche.
Contexto: Premios Emmy: conozca todas las series ganadoras a lo mejor de la televisión en 2026
De 19 categorías en las que estaba compitiendo, esta producción ganó en 14, algunas de ellas las más relevantes, como Mejor serie de comedia, Mejor guion de comedia y Mejor dirección de comedia. Lo particular de El misterio de Widow’s Bay es la combinación que hace de este género con el terror: sigue la historia de una isla de Nueva Inglaterra muy lejana —tanto que son pocos los que se van y los que llegan—, cuyo alcalde se obsesiona con convertirla en un destino turístico.
Sin embargo, sus habitantes tienen cientos de supersticiones, hasta el punto de pensar que Widow’s Bay está maldita y de comenzar a sabotear los planes de Tom Loftis. El alcalde es interpretado por Matthew Rhys, quien rompió un récord que nadie había alcanzado en los 78 años de historia de los Emmy: en la misma noche ganó el premio a Mejor Actor Principal de Comedia por este papel y también el de Mejor Actor Principal de Serie Limitada por su trabajo en La bestia en mí, la miniserie de Netflix en la que interpreta a un empresario de bienes raíces que supuestamente asesinó a su esposa.