¿Sicario a domicilio? Capturaron a un supuesto mensajero dotado de pistola y silenciador

La actitud sospechosa de un hombre vestido de pies a cabeza con un uniforme de mensajero, el cual extravió su rumbo cuando vio un retén que realizaba la Policía en el occidente de Medellín, llamó la atención de los agentes policiales, que de inmediato emprendieron su persecución.

La acción originó la captura del sujeto, pues al momento en que fue abordado y requisado le encontraron un arma con silenciador, una dotación poco usual para alguien que se dedica a la entrega de encomiendas a domicilio.

“Este tipo de artefactos da para pensar que el arma sería usada para actividades sicariales”, según le dijo un investigador a EL COLOMBIANO.

Según el informe policial, el arma que llevaba consigo el sujeto era una pistola 7.65 y portaba además diez cartuchos, además del artefacto para reducir el sonido al momento de activarla.

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general William Castaño, aclaró que, por supuesto, el falso mensajero no tenía permiso para el porte de esta arma.

Aparte de los elementos antes descritos, también los representantes de la Fuerza Pública le decomisaron la motocicleta en la cual se movilizaba, igual que el uniforme de la importante empresa de envío de encomiendas que le servía aparentemente como camuflaje.

La acción tuvo lugar en cercanías de la Avenida Nutibara con carrera 65, donde estaba instalado el puesto de control en el que había tanto agentes de la Policía Metropolitana (Meval) como personal de las secretarías de Seguridad y Movilidad del Distrito.

El mensajero apócrifo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por los presuntos delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El medio digital Entérate en línea publicó este miércoles un caso ocurrido en Barranquilla, donde dos hombres disfrazados con overoles de una empresa de servicios asesinaron a bala a un comerciante.

Los sujetos vestidos con overoles grises al parecer acecharon a su víctima hasta que encontraron el momento preciso para interceptarla.

Tan pronto se bajó de la camioneta que conducía para entrar a su casa, estos se bajaron de la moto negra en la que se movilizaban, lo abordaron y le dispararon de inmediato sin darle la posibilidad de ponerse a salvo.

Aunque los vecinos trataron de auxiliar al hombre herido, los once proyectiles que le asestaron en el pecho, el abdomen y un brazo, precipitaron su fallecimiento minutos después en el centro hospitalario al que fue trasladado.

Una semana antes, el mismo hombre, dueño de un taller automotriz, había escapado de otro atentado acometido por una mujer que le disparó.