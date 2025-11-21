Sindicato y diplomáticos diplomáticas rechazan borrador del Gobierno que eliminaría requisitos para ser embajador: “un grave retroceso institucional”

Este 21 de noviembre de 2025, la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (ASODIPLO) y la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (UNIDIPLO) rechazaron el proyecto de decreto del Gobierno nacional que propone eliminar los requisitos de formación académica, experiencia profesional, idiomas y equivalencias para acceder a los cargos de embajador extraordinario, plenipotenciario y cónsul general central, dejando como única exigencia ser colombiano por nacimiento y mayor de 25 años.

El borrador, que modifica el parágrafo 2 del artículo 2.2.2.4.10 del Decreto 1083 de 2015, plantea que para estos cargos de libre nombramiento “no serán exigibles los requisitos generales de formación académica, experiencia profesional o equivalencias establecidos en el presente decreto”. En su lugar, el texto establece que “bastará con ser nacional colombiano por nacimiento en ejercicio de su ciudadanía y tener más de veinticinco (25) años”.

En los considerandos del documento, el Gobierno argumenta que los embajadores y cónsules generales centrales son empleos de “dirección política y de representación inmediata del Presidente de la República” y que su provisión requiere “confianza plena y un margen amplio de discrecionalidad”.

El documento también señala que estos cargos no deben equipararse a los de la Carrera Diplomática y Consular, porque su función es ejecutar las directrices internacionales del jefe de Estado. Por esta razón, sostiene que la evaluación de idoneidad debe basarse en “la confianza, las competencias y la capacidad de interpretar y ejecutar las directrices del Jefe de Estado”, y no en requisitos académicos o técnicos.

El Gobierno añade que la medida busca “promover condiciones amplias, equitativas y no discriminatorias de acceso” a estos empleos y que la discrecionalidad presidencial en la designación de agentes diplomáticos es legítima siempre que se ejerza dentro de los límites constitucionales.