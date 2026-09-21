¿Por qué está temblando tanto en Tolima? Chaparral registra 130 sismos en dos días

Desde el terremoto de 7,4 de magnitud registrado el pasado 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó, la actividad sísmica no ha dado tregua en varias regiones del país.

El movimiento de este lunes tiene como uno de sus principales focos a Chaparral, Tolima, donde el Servicio Geológico Colombiano ha contabilizado, entre el 20 y 21 de septiembre, 130 sismos de magnitud superior a 2,0, cinco de ellos con magnitudes iguales o superiores a 4,0.

La actividad también ha sido percibida en otras zonas. El SGC ha recibido más de 1.000 reportes ciudadanos de personas que aseguran haber sentido los movimientos en departamentos como Tolima, Huila, Valle del Cauca, Risaralda y Cauca.

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