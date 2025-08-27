Dos soldados completan tres días desaparecidos después de participar en operación contra disidentes en Nariño

El Ejército le perdió el rastro a dos soldados profesionales: los uniformados completaron tres días desaparecidos después de sostener combates con las disidencias de las Farc en el departamento de Nariño.

Se trata de los soldados Brayan Estiven Ruiz Toro y Jeison García Rodríguez, ambos pertenecen a las tropas del Batallón de Despliegue Rápido No. 5.

La información oficial señala que, en la madrugada de este 24 de agosto, las tropas adelantaron un operativo de control territorial en el corregimiento de Damasco del municipio de Cumbitara. En medio de la operación se registró un enfrentamiento con los disidentes de la estructura Franco Benavides de las disidencias de las Farc.

En medio del intercambio de disparos se produjo la desaparición de los dos uniformados.