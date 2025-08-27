“Era el señor de la tienda, le dispararon y lo quisieron pasar como baja en combate”: habla comunidad involucrada en secuestro de militares en Guaviare

Ramiro Antonio Correa fue asesinado. Acomodaba botellas de gaseosas en su tienda “Las Gaviotas” cuando comenzó una balacera. Afuera, el Ejército se enfrentaba a las disidencias de Iván Mordisco. Era el domingo 24 de agosto, poco antes del mediodía. La Fuerza Pública había llegado a la vereda Nueva York –un caserío ubicado a cinco horas del casco urbano de El Retorno (Guaviare)– para adelantar un operativo contra el Bloque Móvil Martín Villa de las disidencias. Después del enfrentamiento armado, cayó Ramiro. Lea más: Los 34 militares secuestrados en Guaviare están siendo asediados por drones terroristas Su muerte desató el secuestro de 34 militares. La comunidad, enfurecida, exige explicaciones sobre el operativo y mantienen rodeados a los soldados que participaron en él. Todavía aturdidos, buscan entender por qué al tendero no se le hizo levantamiento del cuerpo y apareció en el conteo de disidentes dados de baja en combate. EL COLOMBIANO accedió a su versión. “Esa casa es una bodega donde se venden víveres, gaseosas, cervezas. Se vende lo que más se pueda suministrar ahí a la comunidad. Ahí arrima mucha gente por el río o por las trochas y llegan a comprar”, dijo una mujer de la vereda Nueva York sobre el negocio de Ramiro. Eran las 11:40 de la mañana. El señor atendía su negocio, su esposa se había ido para una reunión de la junta de acción comunal. En el local había otros jornaleros cuando estalló el enfrentamiento. “La casa empezó a ser impactada por las balas. Lo que él hizo fue llamar a mi esposo para que avisara que no fueran a llegar a la tienda porque estaban boleando bala y, pues, se corría el riesgo de que una bala nos lastimara”, afirmó la mujer que buscó la manera de comunicar lo sucedido y añadió que del otro lado del teléfono se escuchaba el despliegue de los helicópteros, los aviones militares y las ráfagas de fusil.

La comunidad añadió que, en medio del enfrentamiento, Ramiro y otros siete labriegos decidieron buscar refugio en otra casa que estaba un poco más retirada del epicentro de la confrontación. “Los armados después entraron a la tienda y se hicieron dueños de la casa, porque se perdieron cosas personales, dinero, libretas y cosas ahí de la venta”, apuntó la señora. Cuando las balas cesaron, insiste la comunidad, los militares ingresaron a la casa donde estaba refugiado Ramiro y pidieron a los campesinos evacuar y regresar a la tienda.

“El señor Ramiro era el último que iba entrando de los que estaban ahí. Alguien le disparó. Lo mataron. Estamos indignados porque lo mataron y fuera de eso lo quisieron pasarlo como guerrillero. Ahí, según ellos, no había ningún civil muerto y resulta que sí, era él”, sentenció la mujer. Mientras en la vereda crecía la preocupación, en Bogotá entregaban el primer balance del operativo. Pedro Sánchez, ministro de Defensa, sobre las 6:22 de la tarde de ese domingo entregó las primeras declaraciones. Entérese: “Comunidad pide esclarecer la muerte de un habitante”: alcalde de El Retorno por secuestro de 34 militares Aseguró que en medio del enfrentamiento había sido abatido Willinton Vanegas Leyva, alias Dumar, máximo cabecilla del Bloque Móvil Martín Villa y uno de los hombres de confianza de alias Iván Mordisco en sus planes de expansión por el Guaviare. Después, el parte oficial fue ampliado. Mencionó que, además del cabecilla, otros nueve hombres cayeron en el operativo. El municipio de El Retorno, particularmente, es una zona en disputa entre las disidencias del Bloque Amazonas (Iván Mordisco) y el Bloque Jorge Suárez Briceño (alias Calarcá).

El lunes en la mañana, contó la comunidad, varios vecinos se vistieron de blanco y decidieron realizar un barrido por el caserío. No encontraron a Ramiro. La noticia se regó y corrieron a rodear a los militares –que seguían en la zona– para que explicaran por su desaparición. La fuente oficial aseguró que la comunidad está instrumentalizada y que detrás de la asonada está la orden de alias Jimmy Parra, segundo cabecilla del Frente 44 del Estado Mayor Central de las Farc. Videos conocidos por esta redacción dan cuenta de la situación.

Los militares implicados en el operativo están cercados por un primer anillo de la Guardia Ambiental Campesina, luego hay 600 campesinos y, arriba, rondaban dos helicópteros que están a la espera de que la tensión baje y que la mediación de la Defensoría del Pueblo sea efectiva para evacuar a la tropa. “Esto es una desgracia, en serio. Mataron un campesino en su propia casa, no es justo, qué decepción. Nosotros no tenemos nada que ver con el conflicto. Si alguien se pone un uniforme, lléveselo porque esa gente está dispuesta a morir, pero cómo van a venir a matar un campesino”, se escucha en un video grabado por la comunidad desde la zona.