Spotify anuncia protecciones de IA para artistas y productores para luchar contra la suplantación

Es evidente que la IA está evolucionando rápidamente, por lo que Spotify anunció nuevas medidas con el objetivo de que sean los artistas y productores los que tengan el control sobre cómo incorporan esta tecnología en sus procesos creativos o qué se hace con su material.
“El futuro de la industria musical se está escribiendo, y creemos que proteger agresivamente contra los peores usos de la IA generativa es esencial para liberar su verdadero potencial en favor de artistas y productores”, dijo la plataforma.
En este sentido, de cara a evitar la creación de deepfakes vocales de los artistas, la compañía ha promovido una nueva política de suplantación de identidad que aclara cómo gestiona los casos relacionados con clones de voz generados por IA (y otras formas de imitación vocal no autorizada), ofreciendo así a los artistas una mayor protección y vías de acción más claras.