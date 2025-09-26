Spotify anuncia protecciones de IA para artistas y productores para luchar contra la suplantación

Es evidente que la IA está evolucionando rápidamente, por lo que Spotify anunció nuevas medidas con el objetivo de que sean los artistas y productores los que tengan el control sobre cómo incorporan esta tecnología en sus procesos creativos o qué se hace con su material. “El futuro de la industria musical se está escribiendo, y creemos que proteger agresivamente contra los peores usos de la IA generativa es esencial para liberar su verdadero potencial en favor de artistas y productores”, dijo la plataforma. Puede leer: Edson Velandia y otros artistas colombianos boicotean Spotify En este sentido, de cara a evitar la creación de deepfakes vocales de los artistas, la compañía ha promovido una nueva política de suplantación de identidad que aclara cómo gestiona los casos relacionados con clones de voz generados por IA (y otras formas de imitación vocal no autorizada), ofreciendo así a los artistas una mayor protección y vías de acción más claras.

En este marco, tal y como ha recogido en una nota de prensa, Spotify ha aclarado que la imitación vocal sólo estará permitida en la música disponible en Spotify cuando el artista imitado haya autorizado expresamente su uso. La plataforma también ha advertido de que está aumentando sus inversiones para combatir otra táctica de suplantación, como es la de los uploaders que suben contenido de forma fraudulenta a través del perfil de otro artista en los servicios de streaming. Ante estos casos, Spotify ha asegurado que está probando nuevas medidas de prevención junto con los principales distribuidores de música para que puedan frenar estos ataques desde el origen. Además, la compañía ha señalado que destinará más recursos a su proceso de revisión por contenido incorrecto.

Un filtro de spam musical

Por otro lado, la empresa ha anunciado que este otoño (septiembre - octubre) implementará un nuevo filtro de spam musical, que consistirá en un sistema que identificará a quienes suben contenido de estas características, con trucos SEO, abuso de pistas artificialmente cortas y otras formas de contenido de baja calidad, para etiquetarlas y dejar de recomendarlas. Spotify ha apuntado que quiere ser “cuidadoso” para no penalizar a quienes no corresponda, por lo que el despliegue de esta herramienta será gradual en los próximos meses, añadiendo nuevas señales al sistema conforme surjan nuevas prácticas fraudulentas. La plataforma ha avisado de que, si no se controla este tipo de conductas, pueden diluir el fondo de ‘royalties’ y afectar a la atención que reciben los artistas que cumplen con las normas.

Sobre el uso de la inteligencia artificial en la música