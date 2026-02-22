x

Oro y récord, la impresionante exhibición de Stefany Cuadrado en el Panamericano de pista en Chile

La ciclista antioqueña, que había ganado dos platas en la velocidad equipos y sprint en el certamen en Santiago, logró la anhelada medalla de oro en la prueba del kilómetro, revalidando el título que logró en Asunción en 2025.

    Stefany Cuadrado es la nueva sensación de la pista. El año pasado, también en Chile, pero en el Mundial élite, fue bronce en el keirin. FOTO
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 21 minutos
bookmark

A sus 19 años de edad, la ciclista colombiana Stefany Cuadrado se consolida como la mejor velocista del continente americano.

La antioqueña es de las corredoras que pasa rápido la página. Con un equilibrio emocional admirable, sumado a su talento físico, es de las que no se queda anclada en el posible lamento por una derrota, ni mucho menos pierde su norte en medio de la euforia o el ego que puede generar el triunfo: termina una competencia y, desde ese momento, ya se está trazando nuevas metas.

Gracias a la antioqueña, nacida en Caucasia, Colombia alcanzó la anhelada medalla de oro durante el Campeonato Panamericano de Pista que tuvo como sede Santiago de Chile.

“Las dimensiones físicas y corporales de Stefany para la pista son las adecuadas, pero ante todo su cabeza es fuerte. Ella está, sin lugar a dudas, a otro nivel. Las instrucciones, como se planean, va y las realiza. Y si nos equivocamos, muestra madurez y disposición para comenzar un nuevo plan”, dijo recientemente el seleccionador John Jaime González sobre su pupila.

Y en el Velódromo de Peñalolén, la deportista tuvo recompensa a su constancia y esfuerzo al revalidar el título que logró en Asunción 2025 en la prueba del kilómetro, esta vez con un tiempo de 1.05,743.

Lea: ¿De qué está hecha la paisa Stefany Cuadrado, la nueva estrella del ciclismo de pista mundial?

Durante el certamen en la capital chilena, Cuadrado ya había ganado preseas de plata con el equipo de velocidad junto a Juliana Gaviria y Marianis Salazar, así como en la carrera del sprint, esta última en la que cayó en la final ante la canadiense Laurine Genest. No obstante, en el kilómetro impuso condiciones desde el inicio de la prueba.

Primero, en la ronda de clasificación, dio aviso de su nivel al imponer un récord panamericano con un registro de 1.04,940, superando su anterior guarismo de 1.04,946, logrado el año anterior en su segunda participación en un Panamericano Élite, esa vez en la capital paraguaya.

En la final, tras las palabras y palmadas de aliento que le dio el orientador González antes de iniciar el reto, Stefany, a una velocidad de 54.7 kilómetros por hora, confirmó su favoritismo para terminar en el primer lugar. En el segundo puesto finalizó la mexicana Luz Daniela Gaxiola (1.06,245) y en el tercero, la estadounidense Hayley Yoslov (1.06,866).

En el podio, respirando profundo y en medio del silencio, Stefany le rindió homenaje a su padre Yuber, quien falleció a finales de enero tras un accidente que sufrió en el municipio de Caucasia.

“Este triunfo se lo dedico primeramente a Dios, luego a mi papá, a mi familia y a todas esas personas especiales que están ahí conmigo. Estoy muy feliz por darle este primer oro a Colombia en el Panamericano”, empezó diciendo Stefany.

“Viví este torneo con demasiadas emociones; altas, medias, bajas, pero siempre con la mejor actitud, por lo que me siento muy agradecida”, agregó la campeona, al señalar que desde ya se concentra en los desafíos que tendrá este año, como las Copas Mundo, el Mundial, los Suramericanos, Centroamericanos y Bolivarianos. “Estoy muy ilusionada por lo que se viene”.

Otros colombianos destacados

En el Panamericano, Colombia ha tenido otras gratas actuaciones. La segunda medalla de oro para el país llegó gracias a Jordan Parra, este domingo, en la prueba de eliminación, superando al venezolano José Martínez (segundo) y al trinitario Akil Campbell (tercero).

Además, Cristian Ortega obtuvo presea de plata en el sprint, carrera que ganó el trinitario Nicholas Paul. Kevin Santiago Quintero logró plata en el keirin masculino, prueba en la que se impuso también Paul. Por su parte, Elizabeth Castaño se colgó la presea de bronce en el ómnium.

Entretanto, Juan Esteban Arango, de 39 años, se ubicó en la cuarta posición en el ómnium tras sumar 153 puntos, a tan solo seis unidades del bronce obtenido por el mexicano Ricardo Peña. El oro fue para el argentino Tomás Moyano (167).

A la vez, el equipo de persecución estableció un nuevo récord nacional en la final por el bronce (la presea fue para Chile) tras completar los 4.000 metros en 3.53,306. La cuarteta formada por Juan Esteban Arango, Anderson Arboleda, Jordan Parra y Brayan Sánchez había logrado mejorar el registro de 2016 al cronometrar 3.55,268 en la primera ronda.

Siga leyendo: Video | Stefany Cuadrado conquistó su primera medalla en un Mundial de pista de mayores, ¿dónde y en qué prueba logró la gesta?

