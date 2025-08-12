Este es el subsidio en Colombia que da $2 millones con pocos requisitos

En Colombia, perder el trabajo no siempre significa quedarse sin respaldo. Existe un beneficio económico respaldado por ley que entrega más de $2 millones, acceso a salud, aportes a pensión y acompañamiento para encontrar empleo.
Sin embargo, pese a que es fácil de solicitar, miles de personas lo desconocen y lo dejan pasar.
Este auxilio es administrado por las cajas de compensación familiar y está dirigido a quienes han quedado sin ingresos, no trabajan como independientes y no tienen contrato laboral vigente.
Según Michel González, especialista de mercadeo y subsidio de Compensar, para Redmas, se trata de “un colchón financiero de fácil acceso” que podría ayudar a muchas personas en situación de vulnerabilidad, pero que necesita más visibilidad.