Este es el subsidio en Colombia que da $2 millones con pocos requisitos

En Colombia existe un subsidio para desempleados que entrega más de $2 millones, incluye salud y pensión, y miles desconocen que pueden solicitarlo.

  • Las personas cesantes, que se postulen para recibir el subsidio, tendrán acceso a los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud yPensiones. FOTO: Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

En Colombia, perder el trabajo no siempre significa quedarse sin respaldo.Existe un beneficio económico respaldado por ley que entrega más de $2 millones, acceso a salud, aportes a pensión y acompañamiento para encontrar empleo.

Sin embargo, pese a que es fácil de solicitar, miles de personas lo desconocen y lo dejan pasar.

Puede leer: Guerra por la IA: Meta y OpenAI pagan hasta US$100 millones por un solo experto

Este auxiliar es administrado por las cajas de compensación familiares. y está dirigido a quienes han quedado sin ingresos, no trabajan como independientes y no tienen contrato laboral vigente .

Según Michel González, especialista de mercadeo y subsidio de Compensar, paraRedmas, se trata de “un colchón financiero de fácil acceso” que podría ayudar a muchas personas en situación de vulnerabilidad, pero que necesitan más visibilidad.

Para acceder al este subsidio, el cesante debe postularse mediante la página web de la caja de compensación. FOTO: Colprensa.
¿Qué cubre el subsidio para cesantes?

El beneficio no es solo dinero en efectivo. Además del auxilio económico, los beneficiarios reciben:

-Aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones, calculados sobre un salario mínimo legal mensual vigente.

-Acceso a servicios médicos.

-Contribución a fondos de pensiones.

-Intermediación y formación laboral a través de las agencias de empleo de las cajas de compensación.

Para quienes en su último empleo estaban afiliados a una caja de compensación en categoría A o B, el subsidio cubre salud y pensión durante seis meses, calculados sobre un salario mínimo mensual legal vigente.

El monto: más de $2 millones por persona

El auxilio económico equivale a 1,5 salarios mínimos, es decir, $2.135.250, distribuidos en cuatro pagos:

*40%: $854.100

*30%: $640.575

*20%: $427.050

*10%: $213.525

Este esquema busca dar un apoyo constante durante varios meses, mientras la persona encuentra un nuevo empleo.

Puede leer más: Estos son los subsidios de vivienda disponibles en Colombia tras los cambios en Mi Casa Ya

Requisitos para acceder al subsidio

Para postularse, se deben cumplir estos criterios:

1. Estar desempleado y sin ingresos.

2. Haber estado afiliado a una caja de compensación familiar.

3. No estar afiliado como cotizante en una EPS.

4. Haber cotizado a una caja de compensación en los últimos tres años: trabajadores dependientes al menos 12 meses (continuos o no), y trabajadores independientes (aporte del 2 %): mínimo 24 meses.

Siga leyendo: ¿Es trabajador independiente? Pilas con las nuevas reglas en la reforma pensional

Documentos necesarios para la postulación

La solicitud se realiza en la página web de la caja de compensación a la que se estuvo afiliado, adjuntando:

-Certificación de terminación de contrato, con fecha exacta de retiro, último salario, causa de terminación y firma del empleador.

-Copia del documento de identidad.

-Certificación bancaria con número y tipo de cuenta (donde el solicitante sea titular).

-Certificados opcionales de EPS o pensión, según la caja.

Además, la ayuda económica es igual a 1,5 salarios mínimos, es decir, $2.135.250 que se dividen en cuatro cuotas.
Aunque es un derecho protegido por ley, la falta de información hace que miles de colombianos no reclamen este subsidio. Las autoridades y las cajas de compensación instan a los desempleados a conocerlo y aprovecharlo, pues puede ser clave para garantizar ingresos y mantener la seguridad social activa mientras se busca una nueva oportunidad laboral.

En palabras de González, este beneficio puede marcar la diferencia para quienes enfrentan un periodo de desempleo. “Hoy existen alternativas como estas que pueden impactar positivamente a muchas personas”.

Además: Reforma laboral: ¿se puede cotizar por debajo del mínimo en salud y riesgos laborales?

