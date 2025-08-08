Sudán registra casi 100.000 casos de cólera en un año, según la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que Sudán ha registrado casi 100.000 casos de cólera en los últimos 12 meses, afectando a los 18 estados del país.
El brote, declarado oficialmente en agosto de 2024, ha provocado más de 2.370 muertes.
Según Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, la situación sanitaria se agrava por la violencia persistente, el desplazamiento masivo de personas, la desnutrición infantil y los recientes episodios de inundaciones, que han afectado grandes extensiones del país.
Se han implementado campañas de vacunación oral contra el cólera en varios estados, incluida la capital, Jartum, pero el acceso limitado a servicios básicos sigue dificultando el control del brote.