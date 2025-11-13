Pelea entre Petro y Trump tiene en vilo ofensiva contra pedófilos extranjeros en Medellín

La pelea del presidente Gustavo Petro con el gobierno de Estados Unidos podría echar por la borda la estrategia para llevar ante la justicia a los turistas extranjeros que están abusando de los niños de Medellín.
Luego de más de un año y medio de operativos e investigaciones, comenzó a cundir la preocupación de que la suspensión en el intercambio de información de inteligencia entre ambos países ordenada recientemente por el presidente Gustavo Petro termine dejando en la cuerda floja esos esfuerzos conjuntos.
Quien encabezó dichas preocupaciones fue el alcalde Federico Gutiérrez, quien planteó que la cada vez más pronunciada fractura entre las autoridades de ambos países, más allá de un debate sobre soberanía o diplomacia, solo beneficiaría a los ilegales.
“Las únicas que ganan con esa decisión son las estructuras criminales. La relación con las agencias de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos es fundamental en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra la minería ilegal”, expresó el mandatario distrital, destacando que gracias a ese trabajo coordinado en el que han participado entidades como el FBI y Homeland Security es que se logró inadmitir a 93 extranjeros que pretendían viajar a Medellín, muy probablemente para explotar sexualmente a niños, así como lograr la histórica condena en contra de Stephen Correa.