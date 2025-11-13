Las agencias de inteligencia que se alejan de Colombia por decisiones de Petro, ¿cuáles son?

El 11 de noviembre, el presidente Gustavo Petro ordenó suspender el intercambio de información entre los servicios de inteligencia de Colombia y las agencias de seguridad de Estados Unidos. La medida se tomó tras los ataques de ese país contra embarcaciones en el Caribe y dejó en el aire los convenios con la DEA, el Homeland Security, el Secret Service y el Comando Sur, que sostenían programas conjuntos en materia de narcotráfico, trata de personas, falsificación de moneda y operaciones marítimas contra el crimen organizado.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4