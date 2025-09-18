¡Humo blanco! Siete hospitales de Antioquia y Nueva EPS llegaron a acuerdos y no suspenderán servicios a 1 millón de afiliados

Luego del ultimatum que lanzaron siete hospitales públicos del segundo nivel de complejidad en el departamento de Antioquia a la Nueva EPS por las deudas que tienen con ellos, en la tarde de este jueves hubo un acuerdo para echar marcha atrás a una posible suspensión de los servicios y continuar atendiendo a los pacientes de esta EPS con normalidad.
La medida se iba a tomar con base en la deuda de más de $60.000 millones que tiene la tercera EPS con más usuarios de Antioquia, con un millón de beneficiarios, con estos hospitales, situación que tiene asfixiadas sus cuentas.
Entre los acuerdos a los que llegaron estos siete hospitales está que a todos se les va a ajustar el valor restante hasta alcanzar el 80% de lo radicado por cada hospital el mes anterior.