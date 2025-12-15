En vilo título del rector del Tecnológico de Antioquia, ¿sí se puede presentar para la reelección?

La Universidad de Medellín inició el trámite para la posible anulación del título como magíster en contratación administrativa del actual rector del Tecnológico de Antioquia y candidato a un nuevo periodo, Leonardo García, al advertir presuntas inconsistencias en el trámite de acreditación de la tesis de grado.

Aunque el anuncio fue hecho por el centro educativo después de la publicación realizada por EL COLOMBIANO este lunes al respecto; su coordinador de Servicios Jurídicos, Jorge Iván Marín, indicó que el proceso comenzó hace varios días, luego de advertir de las posibles irregularidades.

García ha sido rector en el Tecnológico durante dos periodos. Su primera elección fue para el periodo 2020-2024, pero fue anulada por el Tribunal Administrativo de Antioquia en octubre de 2021 al comprobar que el proceso estuvo viciado, pues en ese entonces García fungía como secretario General en esa misma institución y como tal habría podido incidir en los resultados; sin embargo, se presentó de nuevo y ganó.

Ahora, está previsto que mañana martes 16 de diciembre, el Consejo Superior Universitario se reúna a definir una nueva designación y García es uno de los 9 aspirantes, tal vez el que más chance tiene.

En las previas ha habido denuncias acerca de que se habrían utilizado recursos del Tecnológico para apoyar campañas en las que salieron elegidas personas cercanas a él como representantes estamentarios que resultan decisivos en la determinación.

La pregunta que deberán esclarecer en el seno del CSU al momento de tomar la decisión, a partir del pronunciamiento que acaba de hacer la U. de Medellín, dejando en vilo el título de magíster de García, es si cumple con el perfil para la postulación, pues un requisito es que los aspirantes tengan estudios de postgrado acreditados.

Actualmente, también él cursa un doctorado en educación y estudios sociales en el mismo Tecnológico, pero no ha culminado.

En medio de la pugna por la Rectoría, personas que estarían ligadas a otras campañas elevaron un derecho de petición a la U. de M. en agosto pasado sobre el trabajo de grado que este presentó, según le contaron a EL COLOMBIANO para el artículo que salió hoy, y la respuesta, del 2 de septiembre fue que la tesis no estaba en el repositorio institucional porque el estudiante optó por una modalidad diferente que consiste en acreditar un artículo en una revista indexada.

Además, confirmaron que esa publicación se haría en la revista Prolegómenos, “quienes certificaron que el trabajo de grado fue aceptado para publicación en el mes de octubre de 2022”.

Sin embargo, al contestar otro derecho de petición a la mencionada revista, su editora contestó que “una vez revisado el sistema OJS (sistema a través del que se reciben los artículos que son sometidos por los autores para eventual proceso editorial), en el cual se aloja la actividad de la Revista Prolegómenos, no hay datos de ningún artículo publicado, con el título “De la gestión y responsabilidad fiscal en el marco de la contratación estatal en Colombia”.

De acuerdo con el coordinador de Servicios Jurídicos, Jorge Iván Marín, las alarmas en la U. de M. con relación al título de García se despertaron a partir del derecho de petición mencionado más arriba y por esa razón iniciar investigación disciplinaria contra la coordinadora de la maestría, asesora del trabajo de grado de García y coautora del artículo que supuestamente debía salir en Prolegómenos.

“La Universidad aclara que la publicación de artículos derivados de trabajos de grado es una práctica permitida y promovida como parte de la política institucional de fortalecimiento de la investigación. No obstante, el artículo en mención fue únicamente sometido ante la revista, entrando en proceso editorial, pero no fue publicado, requisito indispensable para cumplir con la modalidad escogida por el estudiante”, dijo la U. de M. en un comunicado.

Según Marín, a la docente ya la revista le había confirmado en marzo que el artículo no había sido aceptado.

Por eso, aparte de la indagación sobre la actuación de esta, ya se puso en contacto con la Universidad Militar Nueva Granada, donde se edita la publicación, para que haga claridad sobre el tema. Pero además, comenzó las acciones legales en torno al título otorgado a García.

“Entre ellas, se solicitó el consentimiento escrito y expreso al señor Leonardo García Botero para realizar la revocatoria directa del título académico otorgado. En caso de una negativa, se procederá con el medio de control de nulidad del acto administrativo”, añade.

Lo anterior plantea la posibilidad de que este martes, cuando el CSU del Tecnológico elija a su rector, García todavía no estaría impedido para participar, pero deja el camino expedito para que, si llegara a ser el vencedor, otras partes interesadas demanden su posesión por no acreditar estudios de postgrado.