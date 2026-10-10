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Terremoto de 7.7 en Panamá dejó cerca de 30 heridos, daños en 188 escuelas, viviendas, hospitales y edificios colapsados

Con más de 100 réplicas registradas tras el terremoto, las autoridades confirmaron varias personas heridas e intensifican la ayuda humanitaria en las comunidades más aisladas de todo el territorio panameño.

  • Un potente terremoto de 7.7 sacudió este viernes la zona centro-sur de Panamá, sembrando el pánico en la capital y provocando el colapso de infraestructuras, carreteras y viviendas. FOTO: AFP
    Un potente terremoto de 7.7 sacudió este viernes la zona centro-sur de Panamá, sembrando el pánico en la capital y provocando el colapso de infraestructuras, carreteras y viviendas. FOTO: AFP
  • Un violento terremoto de magnitud 7.7 sacudió el centro de Panamá y desató la alarma en la capital. FOTO: AFP
    Un violento terremoto de magnitud 7.7 sacudió el centro de Panamá y desató la alarma en la capital. FOTO: AFP
  • Con más de 100 réplicas registradas, las autoridades confirman al menos 27 heridos. FOTO: AFP
    Con más de 100 réplicas registradas, las autoridades confirman al menos 27 heridos. FOTO: AFP
  • Entre el pánico en los rascacielos de la capital y la angustia de ver comunidades enteras incomunicadas, miles de panameños pasaron la noche en vigilia. FOTO: AFP
    Entre el pánico en los rascacielos de la capital y la angustia de ver comunidades enteras incomunicadas, miles de panameños pasaron la noche en vigilia. FOTO: AFP
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 1 hora
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El terremoto de magnitud 7.7 que sacudió Panamá este viernes 9 de octubre dejó al menos 27 heridos tras el colapso de algunos edificios en el centro del país, además de provocar pánico en la capital de rascacielos, según detallaron este sábado 10 las autoridades.

“Fue horrible, algo que no habíamos vivido. Mi hija quedó atrapada en el colegio. Gracias a Dios estamos bien”, aseguró a la AFP Juana Alveo, de 38 años y quien trabaja de cajera en un almacén en Penonomé, 150 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá.

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El sismo se registró a las 12:56 locales (17:56 GMT) con epicentro a 10 km de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, en la zona del centro sur del país, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Los mayores daños se registran en las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé. El jefe del Centro de Operaciones de Emergencias, René García, informó a la AFP que “hasta el momento” no hay reportes “de víctimas fatales”.

Según un comunicado del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), hay 27 heridos leves en todo el país por el sismo, que produjo daños en al menos 188 centros educativos, viviendas, hospitales, iglesias, edificios gubernamentales, puentes y carreteras.

“El desastre que estamos enfrentando es grande”, afirmó el presidente José Raúl Mulino, al llegar a una de las zonas afectadas. Hay carreteras “totalmente colapsadas”, agregó.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, informó en X que su departamento “está movilizando rápidamente recursos y personal para brindar asistencia”.

Fue algo “muy grande” lo que vivieron los panameños con el temblor

Las autoridades del Canal de Panamá anunciaron que la vía, por donde pasa el 5% del comercio marítimo internacional, opera con “normalidad”.

El aeropuerto de Tocumen, un importante centro de conexión aérea de América Latina, cerró temporalmente y varios vuelos fueron desviados.

Tonosí, una localidad de unos 9.000 habitantes a unos 360 kilómetros de Ciudad de Panamá, es una de las zonas más afectadas. Ubicada en Los Santos, sus casas son principalmente de una planta.

Un violento terremoto de magnitud 7.7 sacudió el centro de Panamá y desató la alarma en la capital. FOTO: AFP
Un violento terremoto de magnitud 7.7 sacudió el centro de Panamá y desató la alarma en la capital. FOTO: AFP

El ministro de Salud, Fernando Boyd, informó que la localidad quedó incomunicada por tierra. “Fue algo muy grande, nunca visto, sentimos miedo”, declaró a la AFP Benjamín González, de 52 años, en la noche del viernes.

Según relata, el temblor lo sorprendió en una finca cercana a la localidad de La Miel, un pequeño poblado donde reside, a unos 40 kilómetros de Tonosí. Cuando regresó, encontró “muchas casas devastadas” y “a todo el mundo aterrorizado” en la pequeña plaza del pueblo, que se quedó sin luz.

Su vecino, David Castillo, indicó a la AFP que los moradores están de vigilia y no quieren regresar a sus viviendas porque tienen “miedo de que se vuelva a repetir”.

El pánico vivido en los rascacielos de Panamá

El terremoto, que se sintió cerca de un minuto, sacudió Ciudad de Panamá, donde miles de personas salieron de los edificios presas del miedo, constató la AFP.

“Sentí miedo porque el movimiento fue muy fuerte y largo. Se movieron objetos de gran peso como cómodas, la cama y todos los objetos de la cocina y los animales estaban muy alterados”, afirmó a la AFP Salomón Andión, de 46 años, tras bajar por segunda vez de su edificio de 15 pisos por las réplicas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) revisó a 7.7 la magnitud del terremoto, tras una primera estimación de 8 y una segunda de 7.6 en la escala de Richter.

Con más de 100 réplicas registradas, las autoridades confirman al menos 27 heridos. FOTO: AFP
Con más de 100 réplicas registradas, las autoridades confirman al menos 27 heridos. FOTO: AFP

Según las autoridades, estos sismos en la capital son inusuales y ocurren principalmente en la occidental provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, donde también se sintió el terremoto. Se han registrado más de 100 réplicas, incluso de hasta 6.0 grados.

Los presidentes de Colombia, Abelardo de la Espriella; de Ecuador, Daniel Noboa; de Guatemala, Bernardo Arévalo; y otros gobiernos se solidarizaron con Panamá y se declararon dispuestos a enviar ayuda de ser necesaria.

Por su parte, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) donó 250.000 dólares a Panamá para “atención humanitaria inmediata” y puso a disposición otros 50 millones de dólares “a través de la línea de financiamiento” para emergencias.

Entre el pánico en los rascacielos de la capital y la angustia de ver comunidades enteras incomunicadas, miles de panameños pasaron la noche en vigilia. FOTO: AFP
Entre el pánico en los rascacielos de la capital y la angustia de ver comunidades enteras incomunicadas, miles de panameños pasaron la noche en vigilia. FOTO: AFP

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuál fue el epicentro exacto del terremoto de Panamá y a qué profundidad ocurrió?
El epicentro del terremoto se localizó a 10 kilómetros de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera (zona centro-sur del país), con una magnitud de 7,7 según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El informe no especifica la profundidad exacta a la que ocurrió el sismo.
¿El Canal de Panamá sufrió daños o interrupciones en sus operaciones por el sismo?
No, las autoridades del Canal de Panamá confirmaron que la vía interoceánica opera con total normalidad y no sufrió afectaciones que impidan el tránsito del comercio marítimo internacional.
¿El Aeropuerto Internacional de Tocumen está operando con normalidad?
No del todo. El Aeropuerto Internacional de Tocumen debió cerrar temporalmente tras el terremoto, lo que obligó a desviar varios vuelos hacia otros destinos.
¿Cuáles son las provincias más afectadas por el terremoto en Panamá?
Las provincias que registraron los mayores daños materiales e infraestructura colapsada son Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé. En estas zonas se reportaron afectaciones en viviendas, escuelas, hospitales, iglesias, puentes y carreteras.
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