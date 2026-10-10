Terremoto de 7.7 en Panamá dejó cerca de 30 heridos, daños en 188 escuelas, viviendas, hospitales y edificios colapsados

El terremoto de magnitud 7.7 que sacudió Panamá este viernes 9 de octubre dejó al menos 27 heridos tras el colapso de algunos edificios en el centro del país, además de provocar pánico en la capital de rascacielos, según detallaron este sábado 10 las autoridades.
“Fue horrible, algo que no habíamos vivido. Mi hija quedó atrapada en el colegio. Gracias a Dios estamos bien”, aseguró a la AFP Juana Alveo, de 38 años y quien trabaja de cajera en un almacén en Penonomé, 150 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá.
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El sismo se registró a las 12:56 locales (17:56 GMT) con epicentro a 10 km de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, en la zona del centro sur del país, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).