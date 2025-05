“Los territorios lideran la acción climática”: el mensaje del GCF desde Brasil

“El primer papel es el liderazgo. Los gobernadores que hacen parte del GCF entienden que necesitamos conservar los bosques no solo por el carbono, sino por su papel en los servicios ecosistémicos: el agua, la agricultura, la resiliencia climática. Saben que sin bosques no hay agua, y sin agua no hay agricultura. También están comprometidos con construir lo que llamamos una nueva economía forestal, que es el eje temático de esta reunión. Esa economía debe responder a las realidades de los territorios: promover la bioeconomía, valorar la infraestructura natural y avanzar hacia una agricultura sostenible, especialmente en zonas de frontera agrícola. Algunos gobiernos, por ejemplo, están explorando cómo desarrollar palma de manera ecológicamente responsable. Además, hay una apuesta por la restauración y por aumentar la resiliencia ante el cambio climático. Todo esto requiere una coordinación entre los niveles subnacional y nacional, porque uno solo no basta. En Brasil, por ejemplo, estamos viendo a los secretarios ambientales dialogando directamente con el Ministerio para alinear estrategias de bioeconomía”.