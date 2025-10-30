Ara abre su tienda número 100 en Medellín, con una inversión de $609 mil millones en Antioquia y un nuevo centro de distribución

Con la apertura de su tienda número 100 en Medellín, Tiendas Ara —la marca del grupo portugués Jerónimo Martins— marcó un nuevo hito en su historia en Colombia.
Este logro no solo ratifica el potencial del mercado antioqueño, sino que consolida al departamento como uno de los ejes de expansión más importantes para la compañía.
“Entrar a Antioquia fue un reto tan grande como entrar en Bogotá, en la Costa Caribe o en el Eje Cafetero. Sabemos que los paisas son consumidores exigentes, pero queremos ser parte de esa familia”, aseguró Nuno Miguel Sereno, CEO de Jerónimo Martins Colombia, en entrevista con EL COLOMBIANO.
El directivo explicó que Ara ya cuenta con más de 1.140 empleados directos en Antioquia, una cifra que crecerá a 1.500 al cierre de 2025 y superará los 2.000 en 2026.
Además, la compañía está presente en 41 municipios del departamento y trabaja con 21 proveedores locales, lo que fortalece el tejido empresarial de la región y garantiza productos frescos y adaptados al gusto antioqueño.
