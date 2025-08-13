Tiendas de bajo costo como D1, Ísimo y Ara generan más empleos formales en municipios, revela estudio

Las tiendas de bajo costo, conocidas como hard-discount, han transformado el panorama comercial colombiano en menos de una década.
Marcas como D1, Ara, Ísimo y Justo & Bueno (esta última en su momento) adoptaron un modelo de operación ágil: locales más grandes que una tienda de barrio, pero más pequeños que un supermercado tradicional, surtido limitado —en su mayoría marca propia— y precios considerablemente más bajos.
Este formato no solo ha competido con los supermercados tradicionales, sino que también se ha instalado en el corazón de barrios y municipios donde antes no había grandes superficies.
