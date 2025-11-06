Trump dice que “Miami será un refugio” para “escapar del régimen comunista de Nueva York” tras victoria de Mamdani

No paran las reacciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la elección de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York, que además es la ciudad de origen del magnate republicano.

Luego de aceptar la derrota, la cual atribuyó a que él no estaba en la papeleta de votación y al extenso cierre de Gobierno, el mandatario aseguró que con la llegada de Mamdani al Ayuntamiento de la megaurbe desde el próximo 1 de enero, Miami “será un refugio” para miles de neoyorquinos que escaparán “del régimen comunista” que se instalará en la Gran Manzana.

“Ahora los demócratas son tan extremistas que Miami pronto se convertirá en refugio para quienes están huyendo del comunismo en Nueva York. Huyen, huyen. ¿Dónde vives? En Nueva York, pero estoy tratando de irme porque no quiero vivir en un régimen comunista”, declaró el mandatario durante el America Business Forum (ABF) que se realiza, precisamente, en Miami.