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Alarma por tuberculosis en Colombia: Más de 6.000 casos en lo que va del año

Colombia acumula 6.992 casos de tuberculosis en lo corrido de 2026, con 163 reportados en Cartagena y 170 casos farmacorresistentes a nivel nacional.

  • La tuberculosis sigue siendo un reto de salud pública, con miles de casos reportados en Colombia. Foto: Getty
    La tuberculosis sigue siendo un reto de salud pública, con miles de casos reportados en Colombia. Foto: Getty
Colprensa
hace 2 horas
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La tuberculosis aún representa un importante reto para la salud pública a nivel global. La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que se trata de una enfermedad infecciosa causada por una bacteria, el bacilo tuberculoso, que suele afectar a los pulmones.

En Colombia, cifras del Instituto Nacional de Salud (INS) señalan que, con fecha de corte del 25 de abril de 2026, en lo corrido del año se han reportado ya 6.992 casos de tuberculosis, de los cuales 163 se han registrado en Cartagena.

Además, a nivel nacional se reportan 170 casos de tuberculosis farmacorresistente, que es como se denomina la enfermedad cuando no responde a los medicamentos habituales para el tratamiento. En Cartagena se tiene registro de tres casos de este tipo.

Entérese: ¿Cuándo debe sospechar que usted tiene tuberculosis y qué debe hacer?

De acuerdo con la OMS, la tuberculosis se transmite por vía aérea cuando una persona enferma tose, estornuda o escupe. Sin embargo, se trata de una enfermedad prevenible y curable, que puede ser mortal si no se trata.

¿Qué hace el Dadis contra la tuberculosis en Cartagena?

Desde el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) indican que le hacen seguimiento a los casos de tuberculosis a través de la Dirección Operativa de Salud Pública. En 2025, el total de casos registrados fue de 484.

Para hacerle frente a esta enfermedad se implementan estrategias enfocadas en la prevención, la detección temprana y el control oportuno, a través de labores de búsqueda activa, fortalecimiento del diagnóstico.

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Así mismo, se adelantan actividades de acompañamiento y supervisión junto a las instituciones prestadoras de servicios de salud, con jornadas de capacitación al talento humano y campañas de sensibilización que permitan garantizar el acceso al tratamiento y reducir los estigmas asociados a esta enfermedad.

Los síntomas y el tratamiento de la tuberculosis, según la OMS

De acuerdo con la OMS, a nivel general, las personas infectadas no se sienten enfermas, ya que los síntomas pueden ser leves durante muchos meses, lo que facilita la transmisión inadvertida a otras personas.

La entidad explica que los bacilos tuberculosos pueden multiplicarse y afectar a varios órganos del cuerpo, por lo que los síntomas dependen de la zona afectada, encontrándose entre los más comunes, tos persistente (a veces con sangre), dolor torácico, cansancio, pérdida de peso, fiebre y sudores nocturnos.

El tratamiento se da con antibióticos específicos. En el caso de la tuberculosis farmacorresistente se requiere utilizar otros fármacos.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo se contagia la tuberculosis?
Se transmite por el aire cuando una persona infectada tose, estornuda o habla, liberando bacterias que pueden ser inhaladas por otros.
¿Cuáles son los síntomas de la tuberculosis?
Tos persistente, fiebre, sudores nocturnos, pérdida de peso, cansancio y dolor en el pecho.
¿La tuberculosis tiene cura?
Sí. Con tratamiento antibiótico adecuado, la mayoría de los casos se cura, aunque requiere seguimiento médico.
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