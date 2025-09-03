“Me siento un mal poeta, y la verdad, no me molesta”, Ubeimar Ríos, protagonista de Un Poeta

Un poeta, la película de Simón Mesa, se ha convertido en un fenómeno de taquilla y de redes sociales. Superó la prueba de fuego del primer fin de semana en cines colombianos. Tan fue así que CineColombia decidió mantenerla en la totalidad de salas en las que se proyectó la semana de finales de agosto y principios de septiembre.

EL COLOMBIANO conversó con Ubeimar Ríos, el actor natural que dio vida a Oscar Restrepo, un personaje asediado por el fracaso y el licor, que busca en la poesía una forma de plantarle cara a la vida.

Llegaste a ese papel muy por casualidad. Es decir, fue un sobrino tuyo que le habló a Simón de vos...

“Lo que sucedió ahí fue una cuestión más del azar. A mí lo que me gusta decir es que es una causalidad de la vida, pero es por bobear. En todo caso, un sobrino de mi esposa, él se llama Carlos Eduardo Duque –que toca en Los Árboles y ha tocado en esos grupos de rap famosos de Medellín que viajan por el mundo– tuvo la oportunidad de estar cercano al guion, además porque él es amigo de Simón. Le dijo a Simón: “Simón, yo le tengo a su poeta”. Y Simón Mesa le dijo: “Pues si el hombre quiere que presente el casting”. Lo hice. Pasó más o menos un año y nada. A mí ya se me había olvidado el asunto. Pero, estando incapacitado en una finca donde vivía en ese momento, me llamaron de nuevo para un casting ya con libreto y yo no podía salir de la casa. Les dije que yo no podía. Entonces, Simón me llamó a los 5 minutos y me dice: “¿Podemos ir a hacerle el casting a su casa?”. Y yo, “Ah, vengan”. Y fueron, me lo hicieron y a los 2 días me dijeron: “Usted es el protagonista de Un poeta”. Fue una cosa muy curiosa”.

¿Qué tanto de vos hay en el personaje?

“Lo que pasa es que Óscar es un hombre que tiene muchos infortunios. Le pasan cosas demasiado malas. A mí no me pasan tantas. Sin embargo, hay ciertas posturas de Óscar, ciertos lamentos, la manera también de mirar el mundo de él, que a veces me toca volverlo a retomar en la medida en que llegan periodistas y esta gente que son creadores de contenido, que me dicen que hable como él. A veces me siento hasta haciendo el ridículo, pero yo le hago. De alguna manera nos parecemos en algo”.