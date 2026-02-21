Un soldado muerto y 9 militares heridos en combates contra disidencias de “Calarcá”

En la vereda Caño Mosco en zona rural del municipio de San José del Guaviare, departamento del Guaviare, perdió la vida el soldado profesional Yeudy Osorio Córdoba, esto en medio de los combates que sostuvieron los uniformados de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 10 del Ejército contra el grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura Isaías Carvajal, al servicio del cabecilla alias Calarcá.
Lea más: Desplazamientos en Remedios, Antioquia, por combates entre el Clan del Golfo y el ELN
De acuerdo con el informe de las autoridades, el soldado murió “defendiendo la seguridad, la tranquilidad y el bienestar de los habitantes de esta región del país”.