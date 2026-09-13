Fiscalía habría omitido chats del magistrado Vladimir Fernández cuadrando entrega de dineros con Olmedo López en la UNGRD

La Fiscalía conocía desde 2024 los registros telefónicos y mensajes que hoy vinculan al magistrado Vladimir Fernández con Olmedo López y Sneyder Pinilla, protagonistas del escándalo de corrupción de la UNGRD.
Sin embargo, pese a que el material quedó incorporado al expediente de ese caso de corrupción, el ente acusador no compulsó copias ni abrió una investigación contra el entonces secretario jurídico de la Presidencia y hoy magistrado de la Corte Constitucional.
Una investigación periodística de Cambio reveló una serie de registros telefónicos y conversaciones de WhatsApp del 9 de enero de 2024 que tuvo como propósito ubicar el apartamento de la abogada Irma Solangel Torres, hasta donde se desplazó Pinilla bajo una instrucción concreta: “entregar $”.
Puede leer: Caso UNGRD: Corte Suprema deja en libertad al exministro Luis Fernando Velasco
De hecho, uno de los periodistas que investigó y escribió el artículo, comunicó en X: “Ya siendo magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, habría recibido plata de Olmedo y Sneyder a través de una conjuez de la corte. Todo lo tenía la Fiscalía desde 2024 y decidió ignorarlo”.
La secuencia de conversaciones ocurrió durante unas seis horas y quedó registrada en llamadas, mensajes y datos de ubicación del inmueble. Pese a que este material quedó en el expediente, la Fiscalía no compulsó copias ni abrió una indagación contra el magistrado aforado.
Conozca: Funcionario de Petro fue quien rechazó ayuda internacional tras el terremoto, como ocurrió con las inundaciones en Córdoba