Universidad de Antioquia logró el bicampeonato de los Juegos Universitarios en Bucaramanga

Los deportistas que representan a las instituciones universitarias de Antioquia se lucieron en los Juegos Nacionales Universitarios realizados en Bucaramanga. Además del bicampeonato de la Universidad de Antioquia, la región contó con otras cuatro entidades académicas en el Top 10 de la medallería general.
La delegación, compuesta por 320 personas —125 hombres y 149 mujeres—, alcanzó 39 medallas de oro, 24 de plata y 25 de bronce, superando a la Escuela Nacional del Deporte, que fue segunda con 30 oros, 19 platas y 26 bronces. El Politécnico Jaime Isaza Cadavid ocupó el tercer lugar con 23 oros, 22 platas y 27 bronces.
La Universidad de Medellín, que se ubicó en la sexta posición del medallero, consiguió 12 oros, 10 platas y 11 bronces; mientras que la Institución Universitaria ITM obtuvo 12 oros, 7 platas y 10 bronces para ser octava. En el décimo puesto se ubicó la Universidad CES con 11 oros, 8 platas y 5 bronces.