Gimnasios y empresas en Colombia necesitan entrenadores: estas son las ciudades con más vacantes

Cada vez más empresas entienden que el bienestar físico de sus colaboradores impacta directamente en la productividad y el clima laboral. Al mismo tiempo, las personas buscan mantenerse en forma y llevar un estilo de vida saludable. Este cambio de estilo de vida ha impulsado una mayor apertura de gimnasios y centros de acondicionamiento físico en todo el país, lo que se traduce en una creciente demanda de entrenadores deportivos e instructores especializados. Le puede interesar: Empresas que más están contratando en Bogotá: hay más de 65.000 ofertas y así puede aplicar

Dónde están las vacantes y para qué perfiles

A través de Magneto Empleos, actualmente hay más de 350 ofertas laborales activas para profesionales del deporte y el acondicionamiento físico en ciudades como Medellín, Manizales, Cali, Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga. Los perfiles solicitados incluyen: - Entrenadores personalizados para acompañamiento individual y planes a medida. - Entrenadores de planta para gimnasios, empresas y centros deportivos. - Aprendices en formación para apoyar procesos de acondicionamiento físico. - Instructores en acondicionamiento físico para clases grupales, rutinas funcionales y programas de bienestar corporativo. De las vacantes disponibles, 18 no requieren experiencia previa, lo que las convierte en una oportunidad ideal para quienes están iniciando su carrera en este campo. Conozca también: Oportunidad laboral: Acepalma ofrece 30 oportunidades de empleo en ciudades estratégicas del país

Rangos salariales y beneficios

Los salarios varían según el perfil y la ciudad, oscilando entre $1.423.500 y más de $3.000.000. muchas de estas ofertas incluyen beneficios adicionales como acceso gratuito a instalaciones deportivas, formación continua y planes de bienestar para los empleados.

Ofertas de empleo más destacadas para entrenadores deportivos

Entrenador/a de Planta Bodytech - Medellín

Salario: $ 1.600.000 a $ 1.900.000. Requisitos: - Formación: Técnico, tecnólogo o profesional titulado en el área de deportes. - Experiencia: Entre 6 meses y 1 año como entrenador de planta, preparador físico o entrenador personalizado. Habilidades clave: - Entrenamiento físico. - Servicio al cliente. - Capacidad para diseñar y guiar rutinas de acondicionamiento físico. Responsabilidades: - Desarrollar y supervisar rutinas de entrenamiento para los usuarios del gimnasio. - Brindar acompañamiento y asesoría personalizada para alcanzar los objetivos físicos de los clientes. - Garantizar un servicio al cliente de calidad, resolviendo dudas y motivando a los usuarios. - Cumplir con las políticas y estándares de Bodytech para la correcta atención y seguridad de los clientes. - Trabajar de acuerdo con la malla horaria asignada y coordinarse con el equipo del gimnasio. Aplique aquí.

Instructor de Entrenamiento Aeronáutico - Bogotá

Salario a convenir. Responsabilidades: - Elaborar y ejecutar entrenamientos teóricos y prácticos en el puesto de trabajo. - Asegurar el cumplimiento de regulaciones aeronáuticas nacionales e internacionales. - Utilizar herramientas de Microsoft Office para la documentación y enseñanza. - Mantener y organizar archivos documentales relacionados con los entrenamientos. - Colaborar con otros instructores para mejorar el programa de formación. - Adaptar los materiales de instrucción a las necesidades del equipo. Requerimientos: - Técnico en mantenimiento de aviones despachador de aeronaves o afines. - De 1 a 2 años de experiencia en el sector aeronáutico. - Manejo de paquete Microsoft Office. - Inglés nivel A2 de lectura. - Licencia de conducción B1 o C1. Postúlese acá.

Profesional en deportes con licencia en SST - Medellín

Salario a convenir. Requerimientos: - Educador físico o profesional en deportes con especialización en salud y seguridad en el trabajo. - Mínimo 2 años de experiencia en ejecución de actividades en SST, en las actividades mencionadas. - Contar con licencia vigente en SST. Condiciones: - Jornada laboral medio tiempo, de lunes a viernes, con disponibilidad de sábado cuando se requiera (ocasional). - Brindamos contrato a término indefinido, con prestaciones extralegales (primas, auxilios, póliza de vida y salud, entre otras). Envíe la hoja de vida en este enlace.

Sales Trainee – Bilingual No Experience Required - Cali, Armenia y Medellín

Salario: $ 2.200.000. Responsabilidades: - Prospectar activamente mediante llamadas en frío correos electrónicos y LinkedIn. - Identificar y calificar prospectos según el perfil de cliente ideal (ICP). - Agendar reuniones con leads calificados para el equipo de Account Executives (AEs). - Subir y mantener información actualizada en plataformas como Lusha Apollo Salesforce u otras. - Ejecutar cadencias y secuencias de contacto. - Analizar métricas clave de desempeño (tasa de apertura conversión etc.). - Participar en reuniones de equipo recibir retroalimentación y contribuir a la mejora continua. Requerimientos: - Nivel de inglés avanzado (C1). - Disponibilidad para trabajar de manera presencial luego del entrenamiento. - Flexibilidad horaria para adaptarse a cambios de turno. Postúlese ahora mismo acá.

¿Cómo postularse a las ofertas de empleo?