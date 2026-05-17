Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

jueves

5 y 9 

miercoles

4 y 6 

martes

0 y 3  

domingo

no

sabado

no

lunes

1 y 7  

¡Emperador romano! Jannik Sinner batió a Casper Ruud y completó la colección de Masters 1000

El italiano ganó el Masters de Roma tras imponerse en la final con parciales de 6-4 y 6-4.

  Con su triunfo en Roma, Sinner logró el título 29 de su carrera deportiva. FOTO @Internazionali BNL d'Italia

Agencia AFP
Redacción El Colombiano
hace 4 horas
Tras cincuenta años de espera, el tenis italiano volvió a reencontrarse con la victoria en el Foro Itálico con el sucesor de Adriano Panatta: el número 1 del mundo Jannik Sinnercompletó su colección de Masters 1000 al batir este domingo al noruego Casper Ruud en la final de Roma.

Sinner, de 24 años, se impuso por 6-4 y 6-4 al número 25 del mundo, al que había barrido por 6-0 y 6-1 en cuartos de final de este mismo torneo el año pasado, para convertirse en el primer italiano, en el cuadro masculino, en inscribir su nombre en el palmarés del Abierto de Italia desde 1976.

Sinner se convirtió en el segundo jugador de la historia, después de Novak Djokovic, en conquistar los nueve Masters 1000 del calendario en menos de tres años, cuando el serbio necesitó once para completar el pleno.

Tras un inicio de final laborioso, en el que perdió su primer servicio y luego recuperó de inmediato el saque de su rival, hubo que esperar hasta el noveno juego para que Sinner tomara la delantera con tres dejadas que desarbolaron a Ruud.

El italiano, ya exigido al límite en semifinales por el ruso Daniil Medvedev (9º), se adjudicó después el primer set con un juego en blanco al servicio tras 49 minutos.

Con su servicio reencontrado y un rival pasado de revoluciones, que empezó a cometer más errores, Sinner abrió rápidamente brecha en la segunda manga para ponerse 3-1 y luego 5-3, antes de acertar con su primera bola de partido con una derecha ganadora.

“Un periodo dorado”

“Hacía mucho tiempo que un italiano no ganaba aquí, es algo bueno para nuestro tenis, que vive un periodo dorado. No ha sido un partido de tenis perfecto, pero corona dos meses y medio de tenis increíble. Estoy súper feliz, ha sido muy duro a nivel físico”, declaró Sinner antes de la ceremonia protocolaria.

En el ambiente electrizante del Campo Centrale, empujado por 10.500 espectadores caldeados por un sol que por fin había regresado, Sinner encadenó su 29ª victoria consecutiva y prolongó su racha récord de triunfos en Masters 1000 hasta 34.

Se apuntó su 29º título, el 10º en Masters 1000 y el quinto del año tras Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid.

Ante la ausencia de su gran rival Carlos Alcaraz, lesionado, Sinner será el gran favorito en Roland Garros (24 de mayo al 7 de junio), donde espera completar su colección de títulos de Grand Slam.

