Valdivia declara calamidad pública por creciente de río que dejó 160 familias incomunicadas

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en Antioquia provocaron una creciente súbita del río Pescado en Valdivia, Norte del departamento, que dejó incomunicadas a por lo menos 160 familias y causó graves daños en la infraestructura vial y peatonal.

La creciente dejó sin conexión a las personas que residen en las veredas Venecia, La Esperanza y Cuquín, esto producto de que un puente peatonal que servía como punto de enlace entre estas comunidades quedó destruido.

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A este daño se suma la pérdida de un tramo de vía terciaria, que también fue afectado por la creciente del río y ahora requiere intervención para recuperar el paso.

Una cuarta comunidad, de la vereda El Pescado, también presentó afectaciones adicionales como consecuencia de la emergencia.

Además, producto del desbordamiento del río, por lo menos cuatro establecimientos comerciales resultaron afectados.

La situación también representa una dificultad para el transporte de alimentos, productos agrícolas y otros bienes que ingresan o salen de estas zonas rurales.