Germán Vargas Lleras sería cabeza de lista al Senado y otros secretos en De Buenas Fuente

Entérese además del exagente del DAS que reapareció rodeado de polémicas y que enciende alertas sobre el manejo de información sensible. Y, en la Casa de Nariño, una alocución presidencial tuvo que ser modificada a última hora en medio de sanciones electorales.

    El exvicepresidente Germán Vargas Lleras sería la cabeza de lista al Senado por Cambio Radical. Foto: Colprensa
El Colombiano
hace 14 minutos
bookmark

A menos de una semana para inscribir las listas al Congreso, todos los caminos conducen a que el exvicepresidente Germán Vargas Lleras sería la cabeza de lista al Senado por Cambio Radical. Según fuentes de ese partido, ante la negativa por ser candidato a la Presidencia y tras los procedimientos médicos a los que fue sometido en EE. UU., Vargas ha escuchado las voces que le insisten que su nombre jalaría una buena votación y representaría un liderazgo indiscutido en el Legislativo por su trayectoria.

El exagente del DAS de la discordia

A una desconocida, pero poderosa entidad del MinHacienda, aterrizó hace un par de días el exagente del DAS José Alexis Mahecha. Se trata de un personaje cuestionado que llegó a ser subdirector hasta agosto de este año cuando la directora Angie Rodríguez lo sacó por sospechas de filtración de información, como lo reveló este periódico.

Aún así, Mahecha llegará como secretario general de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC) que investiga la corrupción en la DIAN; se trata de la misma oficina a la que llegó como subdirector Andrés Marín, el cuestionado exfiscal removido por investigar el caso del contrabandista ‘Papá Pitufo’. Algo huele mal.

En el CD bajaron a la esposa de exalcalde condenado

Diana Marcela Uribe, esposa del exalcalde de Bello Óscar Andrés Pérez, condenado a 10 años por corrupción, quería aspirar al Senado por el Centro Democrático, el mismo partido de su esposo. Sin embargo, esta semana publicó un comunicado en el que decía que declinaba a su aspiración por “recomendaciones médicas y medidas de seguridad”.

Sin embargo, miembros del partido aseguran que su candidatura había causado molestia y al final no le quisieron dar el aval. La que al parecer sí va a ser candidata será Melissa Urrego, del equipo político de Pérez en Bello, pero a la Cámara.

Les tocó cambiar la alocución a última hora

El viernes pasado el presidente Gustavo Petro tenía pensado dedicar una alocución a restarle importancia al fallo del CNE que sancionó a su campaña de 2022 por violar los topes y otras irregularidades y a “bajarle caña” al escándalo de Noticias Caracol sobre la infiltración de las disidencias de “Calarcá” en su Gobierno.

A su manera, terminó haciendo ambas cosas en la alocución que finalmente duró poco más de 40 minutos. Pero fuentes de Palacio le dijeron a este diario que les tocó cambiar la “propuesta” que ahora deben pasar a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) que avala que los temas abordados en esos espacios televisados sean realmente de importancia nacional tras el abuso durante este gobierno.

En las pretensiones iniciales, Petro iba a arrancar por el tema de su campaña, pero la CRC le habría dicho que no es un tema que justifique una alocución. ¿La solución? Hablar al principio, pocos minutos, de la reducción del desempleo en octubre que bajó a 8,2 %, según el DANE.

