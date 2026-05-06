Venezuela se suma a la lista de países que quieren salvar los hipopótamos del Magdalena Medio, ¿por qué nadie los ha recibido?

La presencia de los hipopótamos en el Magdalena Medio se ha convertido en una problemática con varios dolientes, pero ninguna solución, pues desde el planteamiento de la aplicación de la eutanasia para al menos 80 de estos ejemplares han surgido iniciativas de múltiples naciones para recibirlos. El último fue Venezuela. Así lo afirmó mediante un comunicado la organización Ostok Sanctuary, quien aseguró que el gobierno del vecino país “reiteró formalmente su interés en participar en el rescate y reubicación de los hipopótamos que habitan en el Magdalena Medio colombiano”. Lea también: Cuatro razones que explican por qué es improbable mandar 80 hipopótamos ‘colombianos’ a la India

Entre los involucrados en la operación nacional estaría Misión Nevado, un programa estatal de Venezuela lanzado en el año 2014 dedicado a la protección de la fauna. El presidente de Ostok Sanctuary, Ernesto Zazueta, afirmó que otros organismos de ese país también se unirían a esta operación.

Crecimiento de la población de hipopótamos en Colombia. Foto: El Colombiano

¿Por qué no ha sido posible que ningún país reciba a los hipopótamos a pesar de los ofrecimientos?

Según diferentes versiones de fundaciones y algunas desde el mismo Gobierno Nacional, han sido alrededor de siete países los que han buscado recibir a los paquidermos que habitan alrededor de la cuenca del río Magdalena. La iniciativa más reciente proviene de India. El multimillonario Anant Ambani, hijo del magnate Mukesh Ambani, le pidió formalmente al gobierno colombiano suspender la decisión adoptada de aplicar la eutanasia para recibir a estos mamíferos en el centro de animales Vantara. Esta solicitud fue respondida por el Ministerio del Medio Ambiente, que ya envió formalmente una comunicación al gobierno indio para saber si las autoridades de este país están enteradas de esta posible operación y si darían el respectivo aval.

Otro de los países que más ha sonado como posible paradero de los mamíferos ha sido México, pues desde hace algo más de tres años Ernesto Zazueta, también presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (Azcarm), ofreció llevarse 10 hipopótamos al país norteamericano y 60 a India. Sobre esto, Zazueta le explicó a EL COLOMBIANO el año pasado que estaban los recursos, pero al parecer “hubo un contubernio entre ambos gobiernos, entre los ministerios de Ambiente y el asunto se tornó feo”. La operación se haría con el Greens Zoological Rescue and Rehabilitation Center.

Perú ha sido otro de los destinos propuestos, pues según MinAmbiente, desde el vecino del sur se aprobó la recepción de una pareja de paquidermos, pero esta fue declinada “por falta de áreas adicionales”. Ecuador también mostró un interés en recibir una pareja pero al no haberse dado nunca una respuesta oficial y con la actual crisis binacional entre los gobiernos de Noboa y Petro cada vez esta opción parece estar más lejos. Filipinas se ofreció a recibir 15 paquidermos, sin embargo la cifra disminuyó a 5 y luego declinaron por los costos de la operación. Sudáfrica y República Dominicana también mostraron iniciativa para su traslado pero aún no han habido más respuestas oficiales.

Pese a la lista de naciones dolientes, las operaciones no se concretan. Algunas se van declinando con el paso del tiempo o luego de hacer una evaluación de costos y de espacios disponibles. Sin embargo, opciones como las surgidas en México e India parece no tener inconvenientes por lo económico, pero este tipo de traslados requieren una logística especial con guacales o cajas de transporte que soporten pesos de 1,5 a 4 toneladas que es lo que puede llegar a pesar un hipopótamo adulto. Siga leyendo | Caso hipopótamos: ¿Por qué es complicado lo que la extravagancia de Pablo Escobar hizo parecer “fácil” años atrás? Por ahora el problema sigue aumentando y no hay soluciones que parezcan resolverlo de fondo, pues iniciativas como la eutanasia también presentan una complejidad ligada a la ubicación y caza de los animales. Además, al pasar la mayor parte del día sumergidos se dificulta su localización exacta y el uso de dardos tranquilizantes.

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