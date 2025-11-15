Las ventas de las grandes empresas paisas caen 5% mientras sus utilidades se desploman 27%.

Para el tercer trimestre del año se esperaban unos resultados empresariales neutrales, con sesgo positivo, apoyados en evidencia de que entre julio y septiembre hubo una relativa fortaleza para la economía colombiana, y de que algunos de los sectores más importantes de la economía o bien habrían presentado mejoría o, por lo menos, preservarían cierta inercia.
Los analistas económicos de Grupo Cibest estiman que en cualquier caso, se mantuvo una dinámica sectorial heterogénea y la capacidad de gestión operativa y financiera de los negocios continuó marcando la diferencia.
El próximo martes, cuando el Dane revele los resultados de la dinámica del Producto Interno Bruto (PIB), a septiembre, se tendrá certeza de qué actividades están avanzando y cuáles están frenadas.
Por lo pronto, el cierre de la temporada de resultados empresariales trimestrales puede servir como “termómetro” de cuál es el desempeño de la economía, de cara al remate de este 2025.
Para el caso de grandes firmas de origen paisa que reportan sus cifras a la Superfinanciera, la sumatoria de sus ingresos y utilidades, a septiembre, bajó con respecto a lo reportado entre enero y septiembre del año anterior.