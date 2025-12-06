Conozca al veterano decimero de San Benito Abad en Sucre

*Contenido en colaboración con Sergio Sánchez.
A la Villa de San Benito Abad, Sucre, llegó en 1947, el famoso acordeonero y compositor Abel Antonio Villa, también conocido como “el padre del acordeón”, para deleitar a la gente con sus composiciones.
En medio del público se hallaba un niño de seis años, Antonio Goéz, quien conocía el arte de la rima al oír cantar a los jornaleros de las parcelas de su padre. Ese día se lo pasó escuchando el intercambio de versos que se daba entre el artista y villeros ingeniosos.
De esos últimos surgió un anciano ciego, de voz portentosa, que se adelantó y recitó lo siguiente:
Soy un poeta sumergido
bajo la flor del otoño.
Me place haber conocido
al cantante Abel Antonio.
Esas palabras quedaron marcadas en la memoria de Antonio Goéz y sellaron su porvenir. Se enamoró de la poesía, de la música que da el ritmo y la rima, y de ese embellecimiento mágico de las cosas comunes, como decir “flor del otoño” en lugar de “vejez”.