Se burlaba del Gobierno, presumía lujos y vivía como influencer: así era la desafiante vida de ‘Bendito Menor’ antes de ser abatido

En un operativo silencioso y sigiloso fue abatido Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Naín’ o ‘Bendito Menor’, un peligroso y desafiante líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidas como ‘Los Pachenca’. El procedimiento fue realizado por miembros de la Policía Nacional en la madrugada de este 4 de septiembre, en una vivienda del barrio Los Olivos, cerca del aeropuerto de Riohacha, La Guajira. Allí fueron dados de baja no solo ‘Bendito Menor’, de 26 años, sino también su pareja, Rosa Angélica Tarazona, conocida con el alias de ‘La Bebesita’, quien lo acompañaba en sus acciones delictivas y aparecía junto a él en videos en los que se burlaban del Gobierno nacional. En contexto: ‘Bendito Menor’, líder de las Autodefensas Conquistadoras, fue abatido en operativo junto a su pareja ‘La Bebesita’ en La Guajira También fueron neutralizados dos escoltas de este cabecilla del Frente Javier Cáceres de las ACSN, que representaba un objetivo de alto valor para las autoridades, pues se ofrecía una recompensa de hasta $1.000 millones por información que permitiera dar con su paradero. La injerencia de Naín dentro de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) era de tal magnitud que no solo tenía control en La Guajira, sino también en los departamentos del Cesar y Magdalena, la Sierra Nevada y otros territorios del Caribe colombiano.

El presidente Abelardo de la Espriella calificó esta operación como un logro importante para la Policía Nacional y los demás miembros de la Fuerza Pública que participaron en el operativo. “Hoy ha llegado el fin de las actividades criminales de este narcoterrorista que tenía azotada La Guajira y al Caribe mediante el narcotráfico, la extorsión y la presión a la población”, dijo el primer mandatario de Colombia.

De la Espriella agregó que este delincuente tenía “arrodillados” a los habitantes del norte del país, quienes permanecían con miedo y zozobra por sus acciones violentas. “Hace más de 20 días, desde mi posesión, di la instrucción clara, precisa y contundente de declarar a este miserable como objetivo de alto valor”, añadió De la Espriella.

La vida desafiante de ‘Bendito Menor’

La actitud de Naín Andrés Pérez Toncel era desafiante y retadora frente a las autoridades, una postura que mantuvo incluso durante el mandato de Gustavo Petro. Con frecuencia era visto en motocicleta junto a su pareja y protagonizaba videos que luego difundía en redes sociales.

Cuando las autoridades ofrecieron una recompensa de $1.000 millones por su paradero, ‘Bendito Menor’ se burló públicamente de la medida y desafió al gobierno Petro. “Conquistador hasta la muerte. Estamos aquí, ve. $1.000 millones dando vueltas, relajaitos. Estamos es sorneados, papi, sornerito. En todos los rincones de la Guajira, mira, ve. Sornero, ve, sin tanto, sin tanto estrés. Para que digan que es con la IA ahora. No, que eso es con la IA. No, eso es con la IA. No, es nítido (sic)”, dijo en un video.

Este cabecilla también tenía una cuenta de Instagram con 11,8 seguidores. Allí mostraba grandes cantidades de dinero en efectivo, las motocicletas de alto cilindraje que conducía y hasta las mansiones que frecuentaba.

‘Bendito Menor’ también tenía una cuenta oficial en TikTok, que posteriormente fue eliminada por la plataforma. “El reclutamiento por parte de grupos criminales es un desafío social más amplio, que ocurre tanto dentro como fuera del entorno digital y que no es exclusivo de TikTok”, se lee en un comunicado de la aplicación. “Al igual que otras formas de actividad criminal, este fenómeno se extiende a distintos servicios digitales y entornos fuera de línea, por lo que abordarlo de manera efectiva requiere una colaboración sostenida entre la industria tecnológica, los gobiernos, las autoridades y la sociedad civil”, añaden en el documento.

“En Colombia, cuando las personas buscan determinados términos relacionados con el crimen organizado y organizaciones criminales, se les invita a consultar nuestras Normas de la Comunidad. Como medida complementaria, también hemos bloqueado determinados términos de búsqueda asociados con organizaciones criminales”, concluyen. Este es el primer golpe de alto valor del gobierno de Abelardo de la Espriella, tras la muerte de un máximo líder señalado por su amplia injerencia y sus actividades criminales en el territorio colombiano. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas