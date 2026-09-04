Se burlaba del Gobierno, presumía lujos y vivía como influencer: así era la desafiante vida de ‘Bendito Menor’ antes de ser abatido

En un operativo silencioso y sigiloso fue abatido Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Naín’ o ‘Bendito Menor’, un peligroso y desafiante líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidas como ‘Los Pachenca’.
El procedimiento fue realizado por miembros de la Policía Nacional en la madrugada de este 4 de septiembre, en una vivienda del barrio Los Olivos, cerca del aeropuerto de Riohacha, La Guajira.
Allí fueron dados de baja no solo ‘Bendito Menor’, de 26 años, sino también su pareja, Rosa Angélica Tarazona, conocida con el alias de ‘La Bebesita’, quien lo acompañaba en sus acciones delictivas y aparecía junto a él en videos en los que se burlaban del Gobierno nacional.
En contexto: ‘Bendito Menor’, líder de las Autodefensas Conquistadoras, fue abatido en operativo junto a su pareja ‘La Bebesita’ en La Guajira
También fueron neutralizados dos escoltas de este cabecilla del Frente Javier Cáceres de las ACSN, que representaba un objetivo de alto valor para las autoridades, pues se ofrecía una recompensa de hasta $1.000 millones por información que permitiera dar con su paradero.
La injerencia de Naín dentro de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) era de tal magnitud que no solo tenía control en La Guajira, sino también en los departamentos del Cesar y Magdalena, la Sierra Nevada y otros territorios del Caribe colombiano.