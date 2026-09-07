Impresionantes videos de la erupción del volcán Anak Krakatoa que afecta 2.300 vuelos en Indonesia

El cielo sobre parte de Indonesia permanece condicionado por la actividad del Anak Krakatoa. La ceniza expulsada por el volcán obligó a modificar la operación aérea en varios puntos del país y mantiene cerrados cuatro aeropuertos, entre ellos el principal terminal de Yakarta.
El balance de las autoridades da cuenta de la magnitud de la interrupción pues unos 2.300 vuelos han sufrido cancelaciones o retrasos y alrededor de 270.000 pasajeros resultaron afectados por las alteraciones en el transporte aéreo.
Entérese: Así fue la fuerte erupción del volcán Anak Krakatau en Indonesia; ceniza alcanza 15 kilómetros