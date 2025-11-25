Wilmar Mejía, el paisa que maneja Inteligencia de Petro y apoya lo “insurgente”

Cuando se creía que no le cabía un escándalo más a Gustavo Petro, se ratificó que las disidencias de Alexander Díaz, alias “Calarcá”, se infiltraron y han colaborado con el Gobierno desde la campaña en 2022 hasta hoy, como quedó claro luego de la revelación que hizo Noticias Caracol el domingo en la noche.
El periodista Ricardo Calderón expuso chats, audios y fotos de una presunta red de colaboración entre criminales y altos funcionarios del Ejecutivo. Nada más y nada menos que los principales involucrados son un general activo, el subdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la vicepresidenta de la República y el propio Petro.
En contexto: Caracol revela escándalo: nexo de disidencias de ‘Calarcá’ con general del Ejército y con Dirección Nacional de Inteligencia
Al mismo tiempo, se cuestiona el papel de la fiscal Luz Adriana Camargo, quien al parecer engavetó la investigación tras un retén del Ejército en Santo Domingo (Antioquia) a la caravana de “Calarcá” en el que se incautaron computadores y celulares —se habla de más de 145, según fuentes— en donde estaban todos los detalles del escándalo.
Esta es una ruta con puntos clave para entender la dimensión del entramado que empieza con un cuestionado personaje de Antioquia.
El escándalo dejó al descubierto una grave infiltración del grupo criminal Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF) tanto en las Fuerzas Armadas como en la DNI, a través general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, y de Wilmar de Jesús Mejía, director de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).